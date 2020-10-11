تحرك جديد من الفيفا بعد رفض احتجاج النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أول أمس الجمعة عن رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك بعد مباراة الفريقين بدور الـ4 من دوري أبطال آسيا 2020.

وحول هذا الأمر علّق القانوني الرياضي أحمد الأمير عن وجود تحرك من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بعد رفض الاتحاد الآسيوي لاحتجاج العالمي.

ماذا طلب الفيفا بعد رفض احتجاج النصر ؟

وغرّد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الفيفا يُخاطب الاتحاد الإيراني ويطلب مستندات تسجيل لاعبين بيرسبوليس”.

وكان الاتحاد القاري رفض التعليق على بيان النصر، بعد رد اعتراضه، حيث قدم العالمي احتجاجه بسبب عدم أهلية مشاركة بعض من لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا بعد استئنافها يوم 14 سبتمبر الماضي.

بيرسبوليس أرسل ملفًا كاملًا حول القضية

وأكد نادي بيرسبوليس الإيراني، الخميس الماضي، إرسال ملف متكامل إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًّا على احتجاج العالمي.

وكان الفريق الإيراني قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بعد تفوقه على العالمي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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