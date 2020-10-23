تحقيقات في ملابسات وفاة مواطن في إحدى قرى صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان
تحقق الجهات المختصة في ملابسات وفاة مواطن سعودي ظهر الخميس في إحدى القرى التابعة لمركز الموسم بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان.
وافادت مصادر ” المواطن أن المواطن في العقد الثالث من العمر ويعاني من مرض نفسي أقدم على الانتحار في منزله.
وبينت المصادر أن المواطن متزوج من ثلاث نساء وله عشرة من الأبناء ويعاني من مرض نفسي منذ أكثر من 7 سنوات.
وباشرت الجهات المختصة الحادثة و التحقيق فيها واكمال الإجراءات اللازمة.
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