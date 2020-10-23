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تحقيقات في ملابسات وفاة مواطن في إحدى قرى جازان
متزوج من ثلاث نساء وله عشرة من الأبناء

تحقيقات في ملابسات وفاة مواطن في إحدى قرى جازان

2020/10/23
الساعة 4:02 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, المواطن - جازان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحقيقات في ملابسات وفاة مواطن في إحدى قرى جازان
المواطن - علي شيبان - جازان

تحقق الجهات المختصة في ملابسات وفاة مواطن سعودي ظهر الخميس في إحدى القرى التابعة لمركز الموسم بمحافظة الطوال جنوب منطقة جازان.

وافادت مصادر ” المواطن  أن المواطن في العقد الثالث من العمر ويعاني من مرض نفسي أقدم على الانتحار في منزله.

وبينت المصادر أن المواطن متزوج من ثلاث نساء وله عشرة من الأبناء ويعاني من مرض نفسي منذ أكثر من 7 سنوات.

وباشرت الجهات المختصة الحادثة و التحقيق فيها واكمال الإجراءات اللازمة.


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    2 تعليقات
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    لورنس
    15 ساعة

    كيف متزوج من ثلاث نساء ….ومريض نفسي …المفروض محاسبة ذويه …الناس هذي اللي تخطب لكل من هب ودب وتورط الناس معاه يكون اسرة وحياة وفي النهاية يجيب العيد … والله حرام . وين دور المؤسسات الإجتماعيه في الموضوع ….لازم يعلم على أوراقه بأنه مريض نفسي من قبل لا ينغش أحد فيه .

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    جرح القصيد
    15 ساعة

    الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
    ان لله وان اليه راجعون

    0
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