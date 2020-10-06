تحميل افضل برنامج نمبر بوك للاندرويد

يرغب كثير من أصحاب الهواتف الذكية في تحميل افضل برنامج نمبر بوك للاندرويد رغبة منهم في معرفة هوية من يتصل بهم كما يعد هذا التطبيق أحد أهم التطبيقات في العالم.

لماذا يعد تطبيق نمبر بوك من أفضل التطبيقات في العالم

يعد تطبيق نمبر بوك من أفضل التطبيقات لما يحتوي عليه من مزايا، حيث أن “تطبيق نمبر بوك” للهواتف الجلاكسي تم إصداره للمرة الأولى عام 2012م وعرف نمبر بوك للأندرويد بكونه يقدم خدمة هامة جدًا لجميع مستخدميه وهي التعرف على هوية المتصل بدون الإجابة على الهاتف عند الاتصال ولهذا أثبت جدارته وتميزه بين جميع تطبيقات الأندرويد المختلفة وكذلك تطبيقات الآيفون.

كما أصبح التطبيق الأول على مستوى العالم لمعرفة هوية المتصل وكذلك حجب الأرقام المزعجة لتوفير مزيد من الراحة بدون الحاجة لأية تطبيقات أخرى , كما يمكن عمل ربط بين التطبيق وبين الحساب الشخصي لصاحب الهاتف على أي من مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر فيس بوك جوجل بلس بهدف توفير جميع المعلومات المتاحة وعرضها لكافة المستخدمين.

تحميل افضل برنامج نمبر بوك للاندرويد

يعد تطبيق نمبر بوك هو الأفضل بالنسبة لمن يريد معرفة اسم المتصل والبيانات الخاصة به فهو تطبيق عالمي يمكن استخدامه في جميع دول العالم ويستطيع البحث عن أية أرقام عبر الإنترنت بكل دقة وعمق حتى يصل إلى نتيجة وله العديد من التطبيقات المنافسة المميزة في هذا المضمار مثل تطبيق تروكولر وتطبيق هلو الذي طوره فيس بوك.

وعن طريق تطبيق نمبر بوك 2020 يمكنك معرفة البيانات الخاصة بأي رقم يقوم بالاتصال بك أو تقوم أنت بالبحث عنه مثل الاسم ويسمح أيضًا بإنشاء ملف شخصي خاص بك بحيث تظهر بياناتك التي أدخلتها عندما يبحث أحد عنك وبالطبع يمكنك حذف أو تعديل بياناتك حينما تريد بلا أي مشكلة.

كذلك يمكن استخدام التطبيق مع الرسائل أيضًا والمكالمات بالرغم من أن نمبر بوك ليس هو التطبيق الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة إلا أنه يتميز عن باقي التطبيقات المماثلة بدقة نتائجه إلى جانب أنه يعمل على المستويين المحلي والعالمي بالإضافة إلى إمكانية تعديل البيانات المسجلة به.

تحميل افضل برنامج نمبر بوك للاندرويد لمعرفة رقم من يتصل بك

تحميل تطبيق “نمبر بوك” الإصدار الأخير للأندرويد سيجعلك تستطيع معرفة رقم من يتصل بك بسهولة وذلك عن طريق قاعدة البيانات الضخمة التي يمتلكها وهو أحد التطبيقات الشهيرة المتاحة لنظام الأندرويد وعمله يتلخص في أن يجعل المستخدم لديه القدرة على معرفة هوية صاحب الرقم الذي يتصل به دون أن يرد عليه.

وهو في طريقة عمله يشبه البرنامج الشهير “تروكولر” حيث يقوم البرنامج بإظهار اسم المتصل على شاشة التطبيق إذا لم يكن الرقم مسجلًا على الهاتف وقد يتبادر إلى الذهن سؤال كيف يعرف تطبيق نمبر بوك هوية صاحب الرقم والإجابة : أن هذه التطبيقات بمجرد تثبيتها على أي هاتف تقوم بنسخ جهات الاتصال الخاصة به على الفور ومن ثم ترسلها إلى قاعدة البيانات لكي يقوم المطورون بفرز تلك الأرقام وجهات الاتصال وتسميتها بشكل صحيح.

وكلما ازداد عدد المستخدمين كلما كانت قاعدة البيانات أقوى لاحتوائها على عدد أكبر من الأرقام ويمكن تحميل افضل برنامج نمبر بوك للاندرويد بسهولة عن طريق الروابط المباشرة المتاحة على محركات البحث المختلفة.

كما يمكن تحميله من المتجر الرسمي لهواتف الأندرويد والآيفون ويتم تحميل البرنامج من هنــــــا.

من الجدير بالذكر أن التطبيق يدعم قطاع عريض من الهواتف مثل الآيفون والآيباد بالإنجليزية إلى هواتف سامسونج ونوكيا وكذلك البلاك بيري والتابلت ويمكن أيضًا الدخول إلى الموقع الرسمي للتطبيق من أي جهاز كمبيوتر والبحث عن رقم معين عبر متصفح الإنترنت مثل موزيلا فايرفوكس أو جوجل كروم.

ماهي فكرة عمل تطبيق نمبر بوك 2020

تعتمد فكرة العمل الخاصة بتطبيق “نمبر بوك” للآيفون أو أي هاتف آخر على وجود اتصال مستمر بالإنترنت فهو يعتمد كليًا على الإنترنت في التعرف على هوية المتصل بك حيث يقوم بإجراء بحث سريع على الإنترنت يستغرق دقيقة واحدة على الأكثر ليعرف بيانات المتصل عن طريق الأصدقاء المشتركين بين المستخدم والمتصل أو الزملاء أو المعارف الذين لديهم حسابات على “فيس بوك” أو أي من منصات التواصل الاجتماعي وعند العثور على بيانات يقوم التطبيق بعرضها فورًا على شاشة الهاتف.

أهم مميزات تحميل افضل برنامج نمبر بوك للاندرويد 2020

معرفة هوية المتصل

يعاني معظم مستخدمي الهواتف النقالة من كثرة الاتصالات الواردة من أرقام مجهولة الهوية ولكن هذا التطبيق يساعدك في معرفة من يتصل بك ويعرض لك جميع البيانات المرتبطة برقم المتصل.

منع المعاكسات

هذا التطبيق يساهم في حجب ومنع جميع الأرقام المزعجة وغير المرغوب فيها بسهولة وبدون اللجوء لشركة الاتصال المزودة للخدمة أو غيرها من الجهات للتخلص من إزعاج هذه الأرقام.

بدون رسوم

تم تصميم هذا التطبيق ليقدم خدماته لمستخدميه مجانًا بروابط مباشرة للتحميل ودون الحاجة لدفع أية رسوم أو تكاليف على عكس أغلب التطبيقات الخاصة بالآيفون والاندرويد والماك التي تقدم خدماتها برسوم تكون غالبًا باهظة الثمن مما أثار استياء الكثير من مستخدمي الماك والسامسونج والآيفون والأندرويد والبلاك بيري.

التحميل المجاني والتوافق

بإمكان جميع مستخدمي الأندرويد والآيفون تحميل البرنامج مجانًا وبدون دفع أي رسوم وبآخر إصدار وباستخدام رابط مباشر بالإضافة إلى أنه يتوافق مع كافة أجهزة المحمول بمختلف أنواعها مثل (النوكيا الجالاكسي والسوني البلاك بيري الآيفون السامسونج الآيباد إلى غير ذلك من أنواع الهواتف المختلفة.

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