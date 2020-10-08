تحميل الفيديو والصوت من اليوتيوب

يبحث البعض عن طريقة مناسبة من أجل تحميل الفيديو والصوت من اليوتيوب وذلك من أجل الاستمتاع بسماعها ومشاهدتها في وقت لاحق وهذا عن طريق استخدام برامج خاصة بذلك.

تحميل الفيديو والصوت من اليوتيوب

من خلال موقع المواطن يمكنك أن تتعرف على أفضل البرامج التي يمكن أن نستخدمها في التحميل سواءً من على اليوتيوب أو من أي موقع أخر على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إتباعك للخطوات التالية:

من خلال هذا الرابــــــط المباشر يمكنك تحميل برنامج التحميل الأشهر على الإطلاق وهو برنامج Get 4K Video Downloader وتنزيله على الجهاز الخاص بك كما يوجد برنامج أخر يسمى K VIDEO DOWNLOADER يمكن تحميله بسهولة.

بعد التثبيت لأي من تلك البرامج للتحميل على جهازك وظهور الأيقونة الخاصة بالبرنامج كدليل على نجاح التثبيت فإنه ما عليك فعله هو أن تقوم بفتح أي متصفح على الإنترنت وأن تقوم باختيار مقطع الفيديو أو مقطع الصوت الذي تريد أن تثبته على جهازك.

ثم نقوم بعملية نسخ لعنوان URL الذي يوجد في الشريط العلوي للموقع وتتم عملية النسخ تلك من خلال الضغط بالزر لأيسر للفارة على العنوان بحيث يتم تظليله بالون الأزرق وبعد ذلك نضغط مرة أخرى بالزر الأيمن للفارة لتنسدل قائمة أختار منها كلمة نسخ.

وبذلك نكون قد نسخنا عنوان الرابط الخاص بالفيديو أو المقطع الصوتي بعد ذلك ما علينا فعله هو أن نقوم بفتح أحد برامج التحميل التي تم تنزيلها سابقًا على الجهاز ونقوم بعملية لصق للرابط في المربع الخاص بذلك في برنامج التحميل.

ويتم لصق الرابط في ذلك البرنامج من خلال الضغط بزر الفارة الأيمن على مكان التحميل لتظهر قائمة أختر مناها لصق ليتم وضع الرابط الخاص بالمقطع الصوتي أو الفيديو على برنامج التحميل ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة تنزيل.

كما يتيح لنا برنامج التحميل أن نقوم باختيار الجودة التي نريد أن نقوم بتحميل الفيديو بها وأيضًا يمكننا أن نحدد أي مكان يمكن أن نقوم بوضع الفيديو به على جهاز الكمبيوتر سواءً كان على سطح المكتب أو في أي فولدر على الجهاز.

تحميل الفيديو والصوت من اليوتيوب باستخدام برنامج VLC Player

يعتبر برنامج VLC Player هو أحد برامج التحميل الهامة والذي يمكننا استخدامه من أجل تحميل أي مقطع فيديو من على تطبيق اليوتيوب وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا نقوم بتحميل برنامج VLC Player مباشرة من هنـــــــا ثم تنزيله على جهازك الحاسوب و تثبيته.

وبعد تنشيط البرنامج ندخل على تطبيق اليوتيوب ونحدد الفيديو الذي نريد أن نحمله على جهاز الحاسوب ومن ثم نقوم بعمل نسخ للرابط الخاص بذلك الفيديو من أجل تسهيل عملية التحميل من البرنامج.

ونتجه لبرنامج VLC Player والذي تم تحميله من قبل ونقوم بفتحه وبعد ذلك نلصق ذلك الرابط في البرنامج ونضغط بحث لينقلنا البحث إلى صفحة اليوتيوب المعروض فيها الفيديو.

وبعدها سوف يظهر أمر بالتحميل وبالضغط عليه سوف يطلب منك تحديد المكان الذي تريد تنزيل الفيديو فيه وأيضًا يمكنك أن تختار الجودة التي تريد أن يكون عليها الفيديو.

موقع Clip Converter لتحميل مقاطع الفيديو

يتيح لك موقع Clip Converter أن تقوم بتحميل الفيديو أو المقاطع الصوتية وذلك بجودة ووضوح أكبر من غيره من البرامج الأخرى وأيضًا يتيح لك هذا التطبيق أن تحمل المقاطع بصيغة MP3 للفيديو وبدون صورة.

استخدام متصفح جوجل كروم لتحميل الفيديو من اليوتيوب

يتميز متصفح جوجل كروم بإمكانية التحميل لمقاطع الفيديو من خلاله وذلك عن طريق فتح ذلك المتصفح والبحث فيه على أي مقطع فيديو أو أي مقطع صوتي ومن خلال انتقالك إلى الأدوات الخاصة بالمتصفح وذلك من أجل أن تستطيع أن تقوم بالتحميل من المتصفح بسهولة.

ويستطيع الشخص أن يقوم بالوصول إلى صفحة التحميل مباشرة من خلال الضغط على Add to Chrome ثم نقوم بالضغط على كلمة Continue ثم بعد ذلك نضغط على تثبيت Install لنتمكن بعد ذلك من الحصول على الفيديو المراد تحميله بسهولة.

الطريقة المثلى لتحميل فيديو على الموبايل

نستطيع من خلال تطبيق TubeMate أن نقوم بتحميل أي فيديو من اليوتيوب وذلك خاص بالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وخطوات التحميل تكون كالتالي:

من خلال الدخول على جوجل بلاي نقوم أولًا بالبحث عن اسم تطبيق TubeMate وبعد ذلك نقوم بتحميله على الجهاز وفتحه وبذلك يكون عندنا برنامج التحميل لأي مقطع فيديو، أو تحميله مباشرة من هنـــــــا.

ونستطيع البحث عن أي اسم مقطع فيديو موجود على اليوتيوب من خلال استخدام ذلك التطبيق والضغط على البحث أو من خلال نسخ الرابط من اليوتيوب ولصقه والبحث عنه على التطبيق لتسهيل عملية البحث وبعد ذلك يمكننا تحميل الفيديو بسهولة.

ومن خلال هذا التطبيق يمكننا تحديد درجة الجودة التي نريد أن نحصل عليها من الفيديو والمكان الذي نريد تنزيل الفيديو به على الجهاز.

طريقة تحميل فيديو على جهاز الأيفون

يمكن استخدام التطبيق Documents by Readdle والذي يتيح لنا أن نحمل أي مقطع فيديو من على الإنترنت على أجهزة الأيفون وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل البرنامج أو التطبيق من خلال الدخول على الموقع الرسمي لتطبيق Documents by Readdle أو من خلال استخدام المتجر آب ستور الخاص بأجهزة الأيفون.

ويكون التنزيل من خلا لك التطبيق لأي فيديو وبكل سهولة ويسر.

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