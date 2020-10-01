تحميل برنامج فتح المواقع

برنامج فتح المواقع المحجوبة هو برنامج يتم تحميله من أجل فتح المواقع التي تشفر في بعض البلاد لأسبابً ما، لذلك يبحث الكثير عن تحميل برنامج فتح المواقع وما هو أفضل برنامج يقوم بفتح المواقع المشفرة.

ما المقصود بحجب المواقع الإلكترونية

أوضح موقع المواطن أن بعد ظهور الشبكة العنكبوتية التي جعلت العالم كله يشبه القرية الصغيرة بسبب محو المسافات بين الدول عن طريق تسهيل إجراء الاتصالات بين الدول دون الإحساس بفارق جغرافي أو زمني.

فقد تطور الأمر إلى أن هذه الشبكة أصبحت نافذة مفتوحة تجعل مستخدمها يطل على جميع بلاد العالم من أجل التعرف على ثقافات العالم بدون الحاجة إلى الذهاب إليهم.

واستمر التطور إلى أن وصل إلى وجود مواقع من وجه نظر بعض الدول فإن إتاحتها لشعوبها قد تضر بالأمن العام والأمن الوطني بهذه الدولة إلى جانب أنها تهدد بقاء القيم والعادات والتقاليد التي تربي عليها هذا المجتمع لذلك فإن هذه الدول تأخذ أولى خطوات حماية شعبها عن طريق غلق تلك المواقع وحظرها.

ولكن هذا الحظر ربما يكون بدون سبب يقتنع به الشعب فيبدأ الكثير يبحثون عن طريقة تحميل برنامج فتح المواقع المحجوبة من أجل التعرف على ما يوجد في داخلها مثلما يحدث في بعض البلاد التي تحجب عمل الفيسبوكوالفيسبوك ماسنجر ومؤخرًا حجب عمل التيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج zen mate 2020

هذا البرنامج متوفر منه إصدارات تتيح استخدامه على أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول بجميع انواعه سواء كان أندرويد أو آيفون من أجل فتح المواقع المحظور عملها في بعض البلدان.

مؤخرًا توجه الكثير من المستخدمين وخاصة في المملكة العربية السعودية إلى تحميل هذا البرنامج من أجل فتح المواقع التي منعت السعودية استخدامها من قبل من يقيم بها سواء كان مقيم أو مواطن ومن أمثلة تلك المواقع المحجوبة الفايبروالواتساب كإجراء مكالمات صوتية والسكايبي.

لذلك فعندما يبحثون عن تحميل برنامج فتح المواقع فإننا ننصحهم بتحميل برنامج zen mate واختيار الإصدار الذي يتوافق مع نوع الجهاز الخاص بهم سواء كان حاسب آلي أو هاتف محمول بشرط أن يتم توافر أحد المتصفحين الآتيين جوجل كروم أو فايرفوكس من أجل التأكد من أن البرنامج سوف يعمل بشكل سليم.

معلومات عن برنامج زين ميت

هذا البرنامج يحمل اسم zen mate.

الشركة التي قامت بتصميمه والتي تعمل على تحديثه هي شركة zen mate.

هذا البرنامج إذا أردنا تحميله فهو لا يحتاج سوا 24.95 ميجا بايت من مساحة الجهاز.

لا يحتاج لأي رسوم فهو مجاني بشكل تام.

يمكنه أن يعمل على أجهز تعمل بنظام تشغيل windows أو أندرويد أو أيفون.

يحمل إصدار 0.2.272.

يحتوي على الكثير من اللغات التي يتحدث بها العالم.

ما هي آلية عمل برنامج zen mate

عندما تقرر بعض البلاد أن تحجب مواقع معينة أي تمنع عملها وتمنع مواطنيها من استخدامها أو الوصول لها فإنها تتحكم في عنوان ip الخاص بتلك المواقع وهنا تأتي وظيفة برنامج زين ميت والذي يقوم بالتعديل على عنوان ip الغير مفعل في هذه الدولة ليجعله قيد التشغيل ومفعل وبالتالي تفتح المواقع بكل سهولة.

هذا التعديل الذي يقوم به البرنامج على عنوانip يكون عبارة عن جعل هاتف يفتح وكأنك في دولة تسمح بتلك المواقع فمثلاً إذا كنت تقيم في السعودية وتريد فتح برنامج الواتس أب من أجل إجراء مكالمات صوتية مع عائلتك.

فمجرد استخدام برنامج زين ميت فإنه يعدل على عنوان ip ويجعلك كأنك تفتح الموقع من مصر بالرغم من وجودك في السعودية أي أن عنوان ip يصبح مزيف من أجل التمكن من تشغيل الموقع.

كيفية تحميل برنامج زين ميت

بعد التعرف على آلية تحميل برنامج فتح المواقع الذي يسمى زين ميت لابد من التعرف على كيفية تحميله من خلال الآتي:

إذا كنت شخص تريد إضافة هذا البرنامج غلى متصفح الويب الخاص بك فعليك بالتوجه إلى موقع الشركة المصدرة له الرسمي واختيار أي إصدار يتناسب مع إمكانيات جهازك ومتصفحك.

وهنا قد تجد أن البرنامج تم إضافته بشكل أتوماتيكي إلى المتصفح الخاص بك.

اما إذا كنت تحمل هاتف محمول وتريد تنزيل برنامج زين ميت ليساعدك على فتح المواقع المحظورة فقد تجده في شكل تطبيق على المتجر الإلكتروني الخاص بهاتف سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور وتبدأ في التعامل معه كتطبيق عادي.

ولكن في حالة رغبت في تحميله كبرنامج على جهاز الحاسب الآلي الخاص بك فيجب التأكد من أن جهازك يعمل بنظام تشغيل ويندوز أو ماك وعند تحميل زين ميت فقد تجده مثل برنامج هوت سبوت شيلد في نفس التعامل والتثبيت.

مميزات برنامج زين ميت

بجانب قدرته على تفعيل المواقع التي تحظرها بعض البلدان إلى أنه يقوم بحماية بيانات المستخدم بالشكل الذي يجعل الجهات المعنية أن تستطيع الوصول لك مثل الأشخاص الذين يحاولون سرقة الحسابات وأرقامها السرية وأرقام بطاقات الائتمان.

لم يتسبب في زيادة تخضع تحميل على نظام التشغيل لأنه يتعامل مع المتصفحات ولا يتعامل كأنه تطبيق يشغل حيز من مساحة الجهاز كما انه يعمل بمنتهى السرعة والانطلاق.

برنامج مجاني وهذا من أكثر ما يميزه دون عن تحميل برنامج فتح المواقع آخر يحتاج إلى رسوم من أجل القيام بوظيفته.

يمكن تحميله على أجهزة الراوتر والتي تقوم بتوزيع خدمات الإنترنت على جميع الأجهزة التي تستخدمها فهو يقوم بفتح المواقع المحظور فتحها في بلدك فإذا قمت بتحميله للراوتر فإنه يكمل بشكل مركزي أي يقوم بوظيفته على جميع الأجهزة التي تمتلكها فأنت لست بحاجة غلى تحميلها على كل جهاز.

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