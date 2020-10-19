تحميل برنامج pdf مجانا

يستطيع أي مستخدم أن يقوم بعملية تحميل برنامج pdf مجانا والتي تكون متاحة على مختلف المواقع المختلفة ومحركات البحث بأشكال متنوعة مما يمكن المستخدم من فتح الملفات بتلك الصيغة.

كيفية تحميل برنامج pdf مجانا

من خلال موقع المواطن يمكن البدء في تحميل بعض البرامج الخاصة بفتح أي مستند محفوظ بصيغة البي دي اف حيث أن صيغة الحفظ تلك للمستندات من الصيغ التي قامت شركة أدوبي في خلال الفترة من 1990 ميلادية بإطلاق تلك الصيغة الإلكترونية.

وبعد إطلاقها تمكن المستخدمون من التنوع في استخدام تقنيات للصور والنصوص بطريقة أكثر أمانًا وبشكل مستقل عن التطبيق.

ويتيح برنامج بي دي اف للمستخدمين إمكانية التعامل مع النصوص والرسوم الموجودة فيه من خلال إتاحته خيارات لذلك إضافة إلى إمكانية عمل تعليق معين على أي فقرة أو رسمية كما يمكن إضافة أي مقطع صوتي أو فيديو.

مميزات تحميل برنامج pdf مجانا

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستخدمين يلجئون إلى استخدام صيغة البي دي اف ومن ذلك ما يلي:

تعد صيغة بي دي اف سهلة الاستخدام ومفضلة عند جميع المستخدمين.

كما أنها صيغة غير معقدة ويمكن تحميلها بشكل بسيط إضافة إلى أنها سهلة الفتح ومناسبة لكافة أنظمة التشغيل المختلفة سواءً أنظمة أندرويد أو أنظمة ماك.

لا تأخذ مساحة حفظ تذكر إضافة إلى أنها تحتفظ بتنسيق المصدر كما هو ولا تمكن المستخدم من إجراء أي تعديل عليه كما أنه من خلال البي دف اف يمكن عمل حماية للنص من خلال عمل رقم سري.

تتميز ملفات البي دي اف بأنها يمكن إرسالها في رسالة نصية بشكل سريع وضمانًا لعدم حدوث تغيير في تنسيق الرسالة كما حددها المصدر المرسل للرسالة.

كما يمكن للمستخدم للبي دي اف أنه يستطيع استخدامه في القراءة بكل سهولة كما يمكن وضع صفحات عليه بكميات كبيرة وبدون أن يتأثر البرنامج.

أهم برامج البي دي اف المستخدمة

توجد العديد من البرامج التي يمكن استخدام صيغة البي دي اف ومن بين تلك البرامج ما يلي:

برنامج Adobe Acrobat Reader وذلك البرنامج هو أحد أكثر البرامج انتشارًا واستخدامًا والتي يتم اتاحته من شركة أدوبي بصورة مجانية ويستطيع المستخدم من خلال استخدام ذلك التطبيق أن يقوم بفتح عدة تطبيقات معًا في وقت واحد.

يستطيع ذلك البرنامج أيضًا أن يقوم بفتح أكثر من صيغة بي دي اف كبيرة الحجم وبدون أن يحدث لها خلل في الاستخدام والفتح.

برنامج Foxit Reader من البرامج التي تتيح للمستخدم أن يقوم بتحميل وفتح المستندات التي هي بصيغة البي دي اف كما أن ذلك التطبيق يمكن من خلاله عمل ملف بصيغة بي دي اف من خلال الخيارات التي يتحها التطبيق.

كما أن تطبيق Foxit Reader يمكن للمستخدم من خلاله أن يقوم باستخدام صيغة الماسح الضوئي وتحويل أي ملف إلى الصيغة بي دي اف كما يتيح عمل التدقيق الإملائي للكلمات الخاطئة والمراد تصحيحها.

طريقة تحميل برنامج PDF

يمكن الحصول على برنامج البي دي اف وتحميله من على الإنترنت بشكل مجاني وذلك سواءً على أجهزة الكمبيوتر بكافة أنظمتها المختلفة أو على أجهزة المحمول بأنظمة أندرويد أو أيفون حيث يمكن الدخول على تطبيق المتجر وعمل بحث باسم البرنامج وتحميله مجانًا.

حيث أن تطبيق البي دي اف ذات مساحة قليلة جدًا ولا يستهلك أي مساحة من الذاكرة للأجهزة كما يمكن تحميله من أكثر من موقع من على الإنترنت ولا يتطلب البرنامج بعد تحميله أي إجراءات للتثبيت.

فبمجرد الانتهاء من عملية التحميل يبدأ البرنامج في العمل والاستجابة لفتح أي صيغة بي دي اف كما يقبل عمليات التحويل من الورد إلى صيغة بي دي اف.

ويمكن تحميل البرنامج للأندرويد عن طريق هذا الرابــــط المباشر، ويمكن تنزيل البرنامج لأجزة الأيفون من هنــــــا مباشرة، كما يمكن تحميل برنامج pdf عربي للكمبيوتر من ميديا فاير عن طريق الضغط هنـــــــا مباشرة.

برامج PDF مجانية

جد عدة برامج مميزة ومجانية من البي دي اف والتي منها ما يلي:

برنامج PDF Reader وهو أحد البرامج الصغير في المساحة إذ لا يتعدى حجمه 6 ميجابايت ويعد هو البرنامج الأكثر شعبية واستخدامًا حيث يستطيع البرنامج قراءة كافة المستندات بسهولة وعرضها بجودة عالية.

كما أن الشركة المصممة للبرنامج جعلت فيه خاصية إمكانية التحديث بكل ما هو جديد مما يتيح للمستخدم إمكانية التمتع باستخدام أكثر جودة وراحة ويوفر كافة الاستخدامات التي يحتاجها.

ومما يوفره برنامج PDF Reader إمكانية أن يقوم المستخدم بعمل تصغير أو تكبير أو إجراء كافة التعديلات التي يحتاجها على ملف البي دي اف كما يمكن عمل قطع لأي نص غير مرغوب أو حتى صورة إضافة إلى إمكانية عمل إضافة للنصوص والصور.

برنامج Sumatra PDF وهو يقدم للمستخدمين بشكل مجاني وبالرغم من أن ذلك البرنامج قديم نوعًا ما إلا أن البعض لا يزال يفضل استخدام ذلك التطبيق لأنه من السهل استخدامه رغم عدم إجراء تحديث له منذ فترة كبيرة كما يمكن العمل به من دون تثبيت.

برنامج Nitro Reader وهو واحد من البرامج الحديثة والتي تتيح للمستخدم ميزة فتح عدة مستندات بي دي اف معًا في وقت واحد وبسهولة كما أن ذلك التطبيق متوفر منه إصدارين أحدهم مجاني أما الإصدار الأخر فهو مدفوع الأجر.

يتيح أيضًا تطبيق Google Drive للأجهزة التي تعمل تحت أنظمة أندرويد للمستخدمين من التصفح للمستندات بصيغة بي دي اف إضافة لذلك أنه يتيح عمليات المسح الضوئي والترجمة للنصوص بأكثر من لغة ولكنه يتطلب أن يكون المستخدم متصل بالإنترنت.

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