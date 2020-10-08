تحميل تطبيق تمبلر 2020

من أكثر التطبيقات التي أصبح لها شهرة في الآونة الأخيرة هو تطبيق تمبلر يمكنك تحميل تطبيق تمبلر 2020 tumblr من خلال الرابط المباشر المذكور كما يمكنك الحصول على تطبيق تمبلر بلس على هاتفك أيضًا.

تطبيق تمبلر

تطبيق تمبلر هو أحد التطبيقات التي تسمح لمستخدمها بعمل مدونات على حسابهم الشخصي عليه فهو يعتبر من ضمن وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشر وجوده في الفترة الأخيرة بكثرة.

كانت بداية نشأة هذا التطبيق في عام 2007 ميلاديًا وفي خلال 10 سنوات أصبح التطبيق من ضمن الكثير من التطبيقات الشهيرة التي يفضلها الكثير من المستخدمين له وصل عدد المدونات على هذا التطبيق في عام 2017 لعدد 375 مليون مدونة وكان عدد المستخدمين له 555 مليون زائر في خلال تلك الفترة فقط وكان التأسيس لها التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم عمل الكثير من التحديثات على هذا التطبيق من أجل تسهيل استخدامه من قبل المستخدمين له كما أنه تم عمل تحديثات كثيرة له حتى يتم تحميله على الكثير من الأجهزة المختلفة فالآن أصبح يمكنك تنزيل تطبيق تمبلر على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام تشغيل الاندرويد بكل سهولة كما أنه يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك الآيفون من خلال آب ستور وأيضًا أصبح من المستطاع تحميل التطبيق على الآيباد بكل سهولة.

هذا التطبيق يوفر الكثير من الخصائص للمستخدمين له والتي تساعد المستخدمين في الكثير من الأمور كما أنه جعل التطبيق له تميز عن باقي التطبيقات.

تطبيق تمبلر بلس من التطبيقات التي تم إنشاؤها مشابه لتطبيق تمبلر الأصلي هو تطبيق يحتوي على الكثير من المميزات أيضًا بجانب مميزات التي يحتوي عليها تطبيق تمبلر الأصلي ومن ضمن تلك المميزات التي يحتوي عليها تمبلر بلس هي أنه ذو حجم أصغر ويمكن استخدامه عن طريق العديد من اللغات المختلفة كما أنه مجاني أيضًا.

مميزات تطبيق تمبلر

يحتوي تطبيق تمبلر على الكثير من الخصائص والمميزات التي ساعدته في جعل له مستخدمين كثيرين في الفترة الأخيرة ومن خلال موقع المواطن نوضح المميزات التي يحتوي عليها هذا التطبيق هي:

هذا التطبيق من التطبيقات التي تستطيع الحصول عليه والتمتع بكامل المميزات التي يوفرها بدون الحاجة لدفع رسوم مقابل تحميل التطبيق فهو من ضمن التطبيقات المجانية والتي توفر كامل خدماتها بدون الحاجة لدفع رسوم.

استخدام تطبيق تمبلر أمر في غاية السهولة ولا يحتاج أي تفكير في القيام بعمل ما عليه فهو ضمن التطبيقات التي يسهل استخدامه من قبل المستخدمين له ولا يجد المستخدم أي صعوبة فيه.

هذا التطبيق يسمح لك بكتابة مدونات عليه بكل سهولة ومن الأمور التي يوفرها التطبيق لمن يرغب في كتابة مدونة هو التعبير عن الرأي بكل حرية وبدون وجود قيود في كتابة المدونات عليه.

تستطيع من خلال مدونتك بأن تقوم بعمل استفتاء على شكل أسئلة واختيارات كما يمكنك كتابة سؤال ما وانتظار الإجابات التي تخص الأشخاص الأخرين عليه.

هذا التطبيق لا يوفر فقط كتابة مدونات عليه بل تستطيع أيضًا مشاركة صور أو فيديوهات على التطبيق بكل سهولة وعرضها للمستخدمين الآخرين لديك.

بمجرد قيامك بعمل أنشاء حساب جديد على تطبيق تمبلر سوف تحصل على صفحة خاصة بك على التطبيق.

هذا التطبيق يستطيع جعلك شخص مشهور من خلاله فعن طريق المدونات والصور والفيديوهات التي تقوم بمشاركتها على التطبيق سوف يستطيع الكثير متابعتك وتصبح من الشخصيات المشهورة المعروفة من ضمن مستخدمي السوشيال ميديا.

كما يمكنك استخدام التطبيق بشكل خفي ولا أحد يستطيع معرفة شخصيتك الحقيقة.

كما يمكنك التعرف على أشخاص جدد من خلال التطبيق والتعرف على أشخاص من جميع أنحاء العالم.

عيوب تطبيق تمبلر

توجد بعض العيوب التي سوف تجدها بتطبيق تمبلر يجب عليك معرفة قبل القيام بعمل حساب في التطبيق.

في جميع التطبيقات التي تخص السوشيال ميديا عند مشاهدة صور شخص نقوم بعمل مقارنة بيننا وبينه هذا عيب من عيوب تطبيق تمبلر ولكنه موجود في جميع التطبيقات الخاصة بالسوشيال ميديا الأخرى.

هذا التطبيق أيضًا كمثل جميع التطبيقات قد يحدث لك إدمان على استخدامه وهذا هو الاستخدام السيء لجميع التطبيقات لذا فهذا التطبيق غير مناسب للبالغين المراهقين وبالأخص للأطفال الصغار.

طريقة استخدام تطبيق تمبلر

استخدام التطبيق بعد القيام تحميل تطبيق تمبلر 2020 tumblr يعتمد على بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها حتى تستطيع التمتع بمميزات هذا التطبيق.

قم باختيار الخيار الذي سوف يظهر لك في الصفحة الرئيسية للشاشة وبعد يجب عليك إدخال البريد الإلكتروني وكلمة مرور خاصة بك للدخول من خلالهم على تطبيق تمبلر.

توجد اختيارات أخرى لتسجيل الدخول بها غير البريد الإلكتروني ممل اختيار تسجيل الدخول بالفيس بوك أو اختيار تسجيل الدخول برقم الهاتف.

يجب عليك إدخال بعض البيانات والتي تتمحور حولهم لكي يتم تسجيلها على والتطبيق ولا تكون تلك البيانات في غاية الصعوبة بل هي بسيطة مثل عمرك الحالي وحالتك الاجتماعية وهكذا.

بعد كل تلك الخطوات السابقة سوف يتم إنشاء حساب لك على الموقع ويمكنك التمتع به بكل سهولة.

رابط مباشر للحصول على تطبيق تمبلر

يمكنك الحصول على رابط مباشر تحميل تطبيق تمبلر 2020 tumblr على هاتفك الذي يعمل بنظام تشغيل الاندرويد من هنا.

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