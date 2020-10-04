تحميل فيديو من اليوتيوب اون لاين

بما أن اليوتيوب هو أشهر المواقع عرضًا للفيديوهات فإن الكثير يبحث عن تحميل فيديو من اليوتيوب اون لاين بطريقة سهلة وبعيدة عن البرامج التي تشغل حيز من المساحة يمكن تعويضها بموقع يتم التحميل من خلاله.

ما هو اليوتيوب

قبل الرد على سؤال كيفية تحميل فيديو من اليوتيوب اون لاين وضح موقع المواطن إجابة سؤال ما هو اليوتيوب حيث قال أن هذا البرنامج أحد منتجات جوجل يوجد منه تطبيقات تحم على الهواتف المحمولة كما يوجد منه موقع على الإنترنت يحمل نفس الاسم يعرض فيديوهات كثيرة جدًا تناقش جميع مجالات الحياة كما يرغب المستخدم.

فعند التسجيل ببريد إلكتروني يستطيع المستخدم أن يستمتع بالكثير من المميزات التي توجد على الموقع أو التطبيق مثل إتاحة كافة الفيديوهات أمامه وإنشاء حساب خاص به وقناة باسمه على اليوتيوب يعرض عليها ما يشاء من الفيديوهات سواء بشخصه أو فيديوهات أخرى تناقش فكرة معينة أو مجموعة من الأفكار.

اليوتيوب هو منصة إلكترونية تشبه أي منصة أخرى من حيث وضع قصة والإعجابات بشيء أو كتابة تعليق عليه أو مشاركته بين الأصدقاء كما أنه متصل بالمواقع الأخرى أي بمعنى من الممكن مشاركة الفيديو من اليوتيوب على صفة فيسبوك أو تويتر أو واتساب أو انستجرام كما يرغب المستخدم كما يوجد به خاصية الحظر والإبلاغ عن محتوى مسيء.

من خلال اليوتيوب يستطيع المستخدم متابعة ما لم يستطيع رؤيته على شاشة التلفاز أو السينما حيث يوجد عليه جميع الأفلام والمسلسلات وحلقات البرامج التي تم إذاعتها كما يوجد به خاصية البث المباشر التي من الممكن استخدامها في تصوير مباريات لم تأتي على الفضائيات لأنها مشفرة.

موقع Q Downloader

هذا الموقع تم انتشاره مؤخرًا حيث أنه متاح الاستخدام من الجميع والذين يرغبون في تجميع أي مقطع من على اليوتيوب بدون أن تواجه أي عقبات تعرقل خط سير التحميل.

فهو يتمتع بسهولة في التعامل حيث أن يذهب المستخدم إلى اليوتيوب ويختار الفيديو الذي يريده بعد البحث عنه ثم ينتقل بمؤشر الحاسب الآلي ويضغط على عنوان url ويقوم بتحديده ونسخه.

ثم الذهاب إلى موقع q downloader من هنـــــا وعند الدخول نجد الصفحة الرئيسية للموقع وبها مربع يتم لصق العنوان الذي تم نسخه ثم النقر على كلمة بحث.

وعند الدخول نجد الصفحة الرئيسية للموقع وبها مربع يتم لصق العنوان الذي تم نسخه ثم النقر على كلمة بحث. وهنا قد نلاحظ انتقالنا لصفحة أخرى تتطلب من المستخدم اختيار نوع جودة الفيديو المراد تحميل الفيديو عليها واختيار صيغة التحميل والتي من الممكن أن تكون mp4 أو mp3 أو غيرها.

وأخيرًا يتم النقر على كلمة تحميل واختيار موضع الاحتفاظ بالفيديو على الجهاز ليبدأ عداد التنزيل في التحرك وصولاً إلى المائة بالمائة.

موقع save from

يفضل الكثير تحميل فيديو من اليوتيوب اون لاين من خلال هذا الموقع لأنه سهل الاستخدام وغير معقد كما انه يستخدم في تحميل الفيديوهات من الفيسبوك أيضًا وليس اليوتيوب فقط.

من خلال هذا الموقع لأنه سهل الاستخدام وغير معقد كما انه يستخدم في تحميل الفيديوهات من الفيسبوك أيضًا وليس اليوتيوب فقط. يتميز هذا البرنامج بأن في حالة انقطعت الكهرباء أو انقطع الإنترنت أثناء تحميل الفيديو فكل ما على المستخدم هو الضغط على زر استئناف تحميل الفيديو ليستكمل التحميل دون البدء من جديد.

يتم الذهاب إلى اليوتيوب واختيار الفيديو ونسج الرابط الخاص به والذي وجد في عنوان url ثم الذهاب إلى موقع save from من هنـــــــــــا .

. ثم إضافة الرابط الذي تم نسخه والذي يخص الفيديو والنقر على enter فقد يتم ظهور عدة خيرات تتمثل في اختيار جودة الفيديو والصيغة المرغوب بها وتحديد مكان حفظ الفيديو ثم النقر على تحميل.

موقع convert2 mp3

يتم فتح متصفح ويب متاح ثم التوجه إلى موقع اليوتيوب من والبحث عن الفيديو المفضل.

ثم القيام بتحديد اللينك الخاص بالفيديو ونسخه ثم الذهاب إلى موقع تحميل فيديو من اليوتيوب اون لاين وهو convert2 mp3 ثم لصق اللينك المنسوخ في المربع المخصص لذلك.

وهو ثم لصق اللينك المنسوخ في المربع المخصص لذلك. وعند الضغط على كملة mp3 فقط نجد عدة خيرات أخرى تظهر من أجل تحديد الصيغة المرغوبة يتم النقر على صيغة mp4 ثم اختيار أفضل جودة للفيديو المراد تحميله وهي تكون نفس جودة عرض الفيديو على اليوتيوب.

وأخيرًا يتم الضغط على زر يحمل اسم تحويل أو convert ثم النقر على تحميل أو download.

موقع keep vid

هذا الموقع من أقدم وأشهر مواقع تحميل فيديو من اليوتيوب اون لاين لأنه يقوم بتحميل الفيديوهات من موقع دايلي موشن وفيميو أيضًا لذلك من يريد استخدامه عليه باتباع الآتي:

لأنه يقوم بتحميل الفيديوهات من موقع دايلي موشن وفيميو أيضًا لذلك من يريد استخدامه عليه باتباع الآتي: يتم الحصول على لينك الفيديو المرغوب به من على اليوتيوب أو دايلي موشن أو فيميو والذي يوجد في عنوان url.

ثم الذهاب إلى هذا موقع keep vid من هنـــــــــا ثم تحميله كأداة تحميل فيديوهات على أي متصفح متاح سواء كان جوجل كروم أو فاير فوكس.

ثم تحميله كأداة تحميل فيديوهات على أي متصفح متاح سواء كان جوجل كروم أو فاير فوكس. وهنا يتم الاستخدام بكل سهولة فعند النقر على الأداة تفتح صفحة بها مربع يتم وضع لينك الفيديو المراد تحميله ثم الضغط على كلمة تحميل أو downloader.

وهنا نجد قائمة تظهر يتم النقر على الصيغة المطلوبة سواء كانت mp4 أو flv أو webm ولكن أفضل صيغة هي mp4 لأن سهل عملها على جميع أنواع الأجهزة.

تغيير عنوان الفيديو

هذه هي أسهل طرق تحميل الفيديوهات من موقع اليوتيوب بدون الذهاب إل مواقع كثير من يريد تجربتها عليه بإتباع الآتي:

الذهاب إلى موقع اليوتيوب واختيار الفيديو المراد تحميله.

ثم الذهاب إلى عنوان url الخاص بالفيديو ثم كتابة pwn قبل كلمة youtube ثم النقر على انتر من لوحة المفاتيح وهنا قد نجد أن هنا صفحة جديدة تنبثق وتحمل وبها أكثر من صيغة يتم اختيار الصيغة المحببة.

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