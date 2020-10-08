تحميل فيديو من اليوتيوب

تحميل فيديو من اليوتيوب هو أمر لا يتوفر في الكثير من الحالات لذا فيمكنك استخدام برامج مخصصة لتحميل الفيديوهات على أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة الآن يمكنك معرفة طرق تحميل فيديو من اليوتيوب على أنظمة تشغيل مختلفة.

تحميل فيديو من اليوتيوب

نشاهد الكثير من الفيديوهات على تطبيق اليوتيوب سواء كان المشاهدة من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب محمول خاص بك أو لو كان هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو آيفون يعمل بنظام التشغيل iOS ونحتاج لتحميل الفيديو على الهاتف يمكنك استخدام بعض البرامج التي يمكنك تحميلها بكل سهولة على الأجهزة الخاصة بم تعرف على البرامج التي تستطيع تحميلها على حاسوبك أو هاتفك الاندرويد أو الايفون حتى تستطيع تحميل الفيديو من اليوتيوب بكل سهولة.

تحميل فيديو من اليوتيوب للاندرويد

من أفضل البرامج التي يمكنك استخدامها في تحميل الفيديوهات على هاتف يعمل بنظام تشغيل الاندرويد هو تطبيق snaptube من حيث جودة التحميل والثبات والمميزات التي يحتوي عليها التطبيق فهو التطبيق الأفضل واستطاع هذا التطبيق ان يصبح التطبيق الأول في الاستخدام لغرض تحميل الفيديوهات من خلاله على أجهزة الاندرويد.

مميزات التطبيق

يحتوي هذا التطبيق على العديد من المميزات نوضحها من خلال موقع المواطن والتي يمكنك الحصول عليها:

من خلال تطبيق سناب تيوب يمكنك تحميل الكثير من الفيديوهات من تطبيق يوتيوب.

لا يوفر تطبيق سناب تيوب إمكانية التحميل من الفيديوهات التي تعرض على اليوتيوب فقط بل يمكنك تحميل الفيديوهات من خلال الكثير من وسائل التواصل المختلفة والتي منها أيضًا الانستغرام والفيس بوك تيك توك والواتساب sound cloud أيضًا والكثير من التطبيقات الأخرى المختلفة.

يمكنك تحديد أكثر من فيديو للتحميل وترك التطبيق حتى يقوم بتحميلها جميًعا.

لا يحتاج التطبيق في تحميل الفيديو الكثير من الوقت بضع ثواني وتجد الفيديو أصبح موجود على هاتفك.

كما أنه تطبيق مجاني الاستخدام ولا يحتاج لاستخدامه أي رسوم مدفوعة.

والكثير من المميزات المختلفة التي يمكنك الحصول عليها من خلال هذا البرنامج.

يمكنك الحصول على تطبيق سناب تيوب من خلال هذا الرابـــــــط.

تحميل فيديو من اليوتيوب للآيفون

يتعرض الكثير من مستخدمي هواتف الايفون لعدم إمكانية تحميل الفيديو من اليوتيوب يمكنك استخدام تطبيق clipgrab هذا التطبيق من التطبيقات المميزة على هواتف الايفون كما أنه يعمل على أنظمة تشغيل مختلفة والتي منها أيضًا أنظمة تشغيل ويندوز ونظام تشغيل ماك وأيضًا نظام تشغيل لينكس يمكنك من خلال كل تلك الأنظمة المختلفة بتنزيل الفيديوهات من خلال استخدام هذا التطبيق.

كل ما تقوم به لاستخدام التطبيق على هواتف الايفون هو تحميل هذا التطبيق بكل سهولة من خلال الرابط الخاص به وبعد ذلك قم بعمل مزامنة مع iTunes.

من المميزات التي تتوفر في هذا التطبيق هي أنه يمكنك اختيار الصيغة التي ترغب في تحميل الفيديو بها وسهولة استخدامه.

يمكنك الحصول على تطبيق clipgrab عن طريق الدخول على هذا الرابــط.

تحميل فيديو من اليوتيوب للكمبيوتر

يمكنك استخدام برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب بكل سهولة وبدون وجود تعقيدات هذا البرنامج يسمح بتحميل الفيديوهات التي تشاهدها على اليوتيوب له انتشار واسع بفضل تميزه في ذلك لا يمكن استخدام هذا البرنامج إلا من خلال الكمبيوتر فقط.

هذا البرنامج من البرامج البسيطة التي توفر إمكانية تحميل الفيديو دون وجود أي تعقيد فيها يقوم بتحميلها وحفظها على الكمبيوتر الخاص بك بكل سهولة ولا يتميز هذا التطبيق في سهولته وعدم وجود تعقيدات فيه فقط بل بساطة استخدامه هي من المميزات أيضًا التي يتميز بها فكل ما عليك فعله هو الحصول على الرابط الخاص بالفيديو ووضعه في المكان المخصص له في البرنامج بعد ذلك قم باختيار الصيغة التي ترغب في تحميل الفيديو بها واترك الباقي للتطبيق حتى يقوم بتحميل الفيديو.

هذا التطبيق أيضًا من المميزات التي لديه ويميزه عن الكثير من البرامج غيره هي أنه سريع فلا يحتاج البرنامج في التحميل والحصول على الفيديو على جهازك سوء بضع ثواني خلال ثواني قليلة سوف تحصل إلى الفيديو وتشاهده بكل سهولة على الحاسوب بدون فتح اليوتيوب.

بعض الأوقات قد تحتاج تحميل أكثر من فيديو في آن واحد لا تحتاج إلى الانتظار بعد كل فيديو لتحميل الفيديو الأخر بل يمكنك تحميل العديد من الفيديوهات في وقت واحد وسوف تحصل عليهم جميعًا في وقت قصير على الحاسوب بسهولة.

مميزات البرنامج

يمكنك تلخيص تلك المميزات في:

سريع في تحميل الفيديوهات لا يحتاج لأكثر من بضع ثواني.

يمكن تحميل أكثر من فيديو في نفس الوقت ويظل التحميل سريًعا.

يمكن تحميل الفيديو بأكثر من صيغة فالبرنامج يدعم الكثير من الصياغات المختلفة لتحميل الفيديوهات.

بساطة استخدامه فكل ما تقوم به هو وضع الرابط واختيار الصيغة المرغوب فيها فقط.

من أفضل البرامج التي يمكنك استخدامها على الحاسوب في تحميل الفيديوهات من تطبيق اليوتيوب.

عيوب البرنامج

توجد بعض العيوب التي يحتوي عليها برنامج والتي قد تزعج الكثير.

يحتوي البرنامج على إعلانات يتم عرضها أثناء استخدام التطبيق والتخلص منها يمكنك استخدام النسخة المدفوعة من البرنامج.

يجب عليك وضع الرابط بشكل يدوي في البرنامج وهذا الأمر يمكنك لا يوجد في التطبيقات الأخرى هناك برامج تقوم بوضع الرابط فيها بشكل أوتوماتيكي.

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