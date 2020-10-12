تحول مفاجئ يمنع النصر من ضم سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

شهدت مفاوضات نادي الهلال مع قائده سلمان الفرج تطورًا جديدًا لتجديد العقد الذي كان تم تأجيله بالفترة الماضية، وذلك بسبب التركيز على التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكان النصر اهتم بضم الفرج، وذلك في حال تأكد رحيله الرسمي عن نادي الهلال بالفترة الأخيرة.

سلمان الفرج باق في الهلال لـ 3 مواسم

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين إن المايسترو الفرج سيبقى قائدًا لـ الهلال لمدة 3 مواسم قادمة في مسيرته، مضيفًا أن اللاعب قرر البقاء للتتويج بمزيد من البطولات مع الزعيم.

يذكر أن الفرج كان ظهر مع ياسر القحطاني نجم الهلال السابق في مقطع فيديو، ورفض من خلاله إصدار أي تأكيدات على بقائه مع الهلال، مما أثار الجدل مؤخرًا حول إمكانية انضمامه لنادي النصر الذي أغراه بإعطائه شارة القيادة، وراتبًا سنويًا قدره 10 ملايين ريال.

وكان ياسر القحطاني سأل الفرج قائلًا له: “دايم إن شاء الله معنا؟”، ليرد الفرج: “قول إن شاء الله وما عليك”.

ابن زنان والمريسل يدافعان عن الفرج

وفي وقت سابق، دافع كل من عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي السابق لـ النصر وعبدالعزيز المريسل الناقد الرياضي، عن سلمان الفرج لاعب نادي الهلال، وذلك بسبب وصف غير لائق تعرض له من مقال صحفي كُتب في إحدى الصحف الرياضية.

وقال ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “للأسف لا يكون هكذا رد الجميل، يظل سلمان لاعبًا مميزًا ويخدم منتخبنا الوطني، وهو عنصر مؤثر في نادي الهلال، تمنيت ألا يتم الضغط على سلمان بهذه الطريقة غير المهنية لتجديد عقده”.

أما عبدالعزيز المريسل فقال عبر حسابه في “تويتر” : “الحديث عن كابتن المنتخب السعودي وكابتن كبير آسيا الخلوق والمبدع سلمان الفرج، من صحيفة ذات ميول هلالية، حديث لا يليق به، عدم تجديد عقده حتى الآن وقبل فترة من دخوله الفترة الحرة، ربما له ظروفه، وهذا لا يعني أن يُنسف كل ما قدمه، هذا جحود ونكران وأنا حزين لهذا الطرح”.

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