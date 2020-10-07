تحويل الفيديو الى mp3

عندما يرى الأشخاص فيديو مكون من صوت وصورة وينال إعجابهم فيبدئون في البحث عن برنامج تحويل الفيديو الى mp3 من اجل الحصول على الصوت الذي وجد في الفيديو بدون صورة.

لماذا يبحث الكثير عن برنامج تحويل الفيديو لصوت

أغلبنا أثناء تصفحنا للإنترنت قد يقابلنا فيديو نعجب بالصوت الذي به سواء كانت مقطع لفيديو غنائي أو آية قرآنية تمثل حالة معينة نحن بها ولكن المفاجأة أنها فيديو ونحن نريدها في شكل صوت فقط من أجل حرية الاستخدام لسماعها أو وضعها كنغمة رنين الهاتف لذلك نبدأ في البحث عن كيفية تحويل الفيديو الى mp3 ببرامج أو بدون.

برنامج mp3 converter

أوضح موقع المواطن أن هذا البرنامج اثبت وجوده على ساحة برامج استخراج الصوت من الفيديوهات أو تحويل الفيديو إلى صوت بأعلى سرعة وأفضل جودة.

مميزات برنامج mp3 converter

هذا البرنامج من الممكن أن يتم تطبيقه على أي فيديو يريد المستخدم أن يسحب الصوت منه من أجل سماعة دون تواجد الصورة كما كان يوجد في الفيديو.

كما أن الشخص الذي يستخدم هذا البرنامج يستطيع أن يختار جودة الصوت من خلال خيار ضبط المعدل sampling rate والقنوات.

هذا البرنامج يتميز بأنه يستطيع العمل على جميع إصدارات الويندوز كما أنه يمتلك طريقة استخدام بسيطة.

مستخدم برنامج mp3 converter يستطيع أن يقوم بالتعديل على الملف الصوتي المحول كما أنه يختار مكان الحفظ.

كما أن من خلال البرنامج يستطيع أن يصل لكل الملفات الصوتية التي قام بتحويلها فيما قبل من خلاله كل هذا بنقره زر واحدة.

أنواع الصيغ المحول لها من قبل هذا البرنامج

لم يقوم هذا البرنامج بتحويل الرابط إلى mp3 فقط بل يحوله الفيديو إلى الصيغ الآتية مع ضمان الحصول على صوت نقي ذات جودة عالية:

3g2.

3gp.

Amv.

Qt.

Mov.

Wmv asf.

Mpeg.

M4v.

Mp4.

Mpg.

Mpg.

Avi.

Flv.

برنامج vitomu

هذا البرنامج يختاره العديد من المستخدمين من أجل تحويل الفيديو الى mp3 لأنه بسيط في الاستخدام بالإضافة إلى جودة الملف الناتج عن التحويل من فيديو إلى ملف صوتي.

لأنه بسيط في الاستخدام بالإضافة إلى جودة الملف الناتج عن التحويل من فيديو إلى ملف صوتي. لا يحتاج هذا البرنامج إلى مساحة كبيرة من أجل تحميله على الأجهزة.

آلية عمل برنامج vitomu

هذا البرنامج يتميز بسهولة تحميله وثبيته على الجهاز بضغطة زر واحدة.

ثم نجد عدد اثنان من الأزرار الأول يوضح معلومات عن البرنامج والثاني يتم النقر عليها عند تحويل الفيديو إلى ملف صوتي.

ثم نجد دائرة في منتصف الشاشة الرئيسية للبرنامج يتم النقر عليها لتفتح نافذة اخرى يتم الوصل من خلالها إلى مكان الاحتفاظ بالفيديو ثم الضغط على زر التحويل.

ننتظر دقائق ثم نجد نافذة تظهر وتطلب كتابة اسم للملف الصوتي الجديد واختيار مكان الحفظ.

برنامج vlc لتحويل الفيديو لصوت

بعد تحميل برنامج vlc على الحاسب الآلي يتم النقر عليه مرتين حتى نفتح البرنامج.

ثم الذهاب بمؤشر الفأرة على قائمة media والضغط على cnvert/ save.

وهنا قد نجد عدة خيارات نختار منها كلمة إضافة أو add من أجل اختيار الفيديو المرغوب تحويله إلى صوت.

وهنا قد نلاحظ انبثاق نافذة أخرى تشمل جميع أماكن حفظ الملفات على الحاسب الآلي.

ثم الضغط على كلمة حفظ.

ثم الضغط على أيقونة التعديل التي تحمل اسم edit select profile.

ثم الذهاب إلى قائمة encapsulation والضغط على wav.

أما بالنسبة للخيار الذي يحمل اسم codec لابد من اختيار الصيغة mp3 وأخيرًا يتم الضغط على كلمة save.

ثم الضغط على ابدأ لبدء التحويل في غضون دقائق.

كيفية تحويل الفيديو إلى صوت بدون برامج

بعض الأشخاص مساحة أجهزتهم لم تستوعب تحميل برامج تحويل الفيديو الى mp3 فتحتاج إلى تحويل الفيديو إلى صوت فقط من خلال اتباع الآتي:

إذا كان المستخدم لديه برنامج تشغيل الفيديوهات ميديا بلاير فبالتالي تحويل الفيديو الى mp3 سوف يكون أمر سهل فقط كل ما عليه هو الذهاب إلى برنامج ميديا بلاير.

سوف يكون أمر سهل فقط كل ما عليه هو الذهاب إلى برنامج ميديا بلاير. ثم الضغط على قائمة file وهنا نلاحظ ظهور عدة خيارات نختار منها كلمة فتح open وهنا قد نجد نافذة تظهر وتضم كافة الفيديوهات التي توجد على الحاسب الآلي يتم اختيار الفيديو المرغوب فيه.

ثم الضغط على كلمة organize والتي تحتل الجانب العلوي من النافذة المفتوحة وهنا قد نجد قائمة صغير تظهر وبها عدة خيارات يتم الضغط على كلمة rip music.

ثم يتم النقر على صيغة mp3 والتي قد نجدها في قائمة format.

وأخيرًا يتم الضغط على موافق أو ok وهي آخر خيار في قائمة options.

كيفية تحويل الفيديو إلى صوت من خلال الإنترنت

من الممكن تحويل الفيديو الى mp3 من خلال الإنترنت بدون الحاجة إلى برامج مع إمكانية الحفاظ على جودة الفيديو واختيار الصيغة المراد تحويل الفيديو لها من خلال الآتي:

من خلال الإنترنت يتم الذهاب إلى ما يسمى بـ cloud convert.

ثم نسخ عنوان url الخاص بالفيديو إذا كان الفيديو متاح أيضًا على النت من غير تحميل على الجهاز وفي حالة كان يوجد الفيديو على الجاهز يتم اختيار من النافذة التي تظهر وبها كافة الفيديوهات على الجهاز.

ثم اختيار الفقرة التي يريد تحويلها المستخدم إلى ملف صوتي بشرط ألا تزيد عن خمسة وعشرون دقيقة.

ثم الضغط على زر التحويل وإنشاء اسم يخص الملف الصوتي الجديد وتحديد المكان الذي يسوف يحفظ به الملف بالإضافة إلى اختيار الصيغة المراد التحويل لها.

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