تحويل ام بي 3

مقاطع الفيديو من الأشياء الجميلة التي تجعلك تحتفظ بأمور رائعة ولكن قد يريد البعض أن تحويل ام بي 3 أو تحويل صيغة الفيديو إلى صيغ أخرى متعددة هام ، ويمكن فعل ذلك بكل سهولة.

تحويل ام بي 3

الفيديو من الأشياء الجميلة التي تساعدك في الاحتفاظ بحدث معين أو شيء هام بالنسبة لك في صورة وصوت يمكنك رؤيتها والاستفادة منها متى شئت وفي بعض الحيان قد يكون الفيديو طويل يمتد إلى ساعة فأكثر مثل الأفلام الوثائقية أو الدورات التعليمية وغيرها أو يكون فيديو قصير لا يتعدى العشر دقائق مثل الأغاني المصورة أو المقاطع الصغيرة وغيرها.

ولكن في بعض الأحيان تريد تحويل هذا الفيديو إلى مقطع صوتي بصيغة أم بي ثري أو غيرها من الصيغ الأخرى لأهداف محددة ولذلك تقوم بالبحث عن الطرق المناسبة لتحويل الفيديو إلى هذه الصيغة.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن كيفية تحويل ام بي 3 عن طريق البرامج أو من خلال شبكة الإنترنت عبر مواقع تحويل الفيديو وكل هذه المعلومات سوف تجدها في السطور القادمة.

كيفية تحويل الفيديو الى mp3

تتعدد أنواع الفيديوهات التي يمكنك تحويلها إلى صيغة أم بي 3 فيمكن أن يكون ذلك الفيديو على الهاتف الخاص بك أو على الكمبيوتر أو حتى فيديو على اليوتيوب ولكنك تريد أن تحول الصيغة الخاصة به إلى أم بي 3 أو غيرها من الصيغ الأخرى التي يمكنك التحويل لها بكل سهولة عبر استخدام عدة طرق مختلفة تختلف حسب مكان الفيديو.

فإن كان الفيديو المراد تحويل الصيغة الخاصة به متواجد على الكمبيوتر الخاص بك يمكنك أن تقوم بتحميل أحد البرامج التي تساعدك في تحويله إلى الصيغة المطلوبة.

ومن بين هذه البرامج برنامج video to mp3 أو برنامج صانع الفيديو أو عن طريق برنامج video to mp3 converter وغيرها الكثير.

ويمكنك استعمال أحد البرامج المذكورة بكل سهولة من خلال تحميلها ثم فتحها مباشرة وإضافة الفيديو المراد تحويله من الجهاز الخاص بك ثم الضغط على زر التحويل وسوف يتم تحويل الفيديو إلى الصيغة التي حددتها بشكل مباشر.

برنامج video to mp3 converter لتحويل الفيديو

يعتبر برنامج video to mp3 converter أحد البرمجيات الهامة التي تمكنك من تحويل الفيديو الذي يتواجد على الجهاز لديك إلى صيغة أم بي 3 فهو يعد من البرامج الفريدة التي يمكن ان تحافظ على جودة الصوت المتواجد في الفيديو بعد تحويله إلى الصيغة المطلوبة سواء كانت أم بي 3 أو غيرها.

كما يمكنك أيضًا من إعادة تحويل المقطع الذي قمت بتحويله مسبقًا إلى أم بي 3 إلى صيغ أخرى كما تريد دون أي مشاكل ولذلك يعد من أفضل وأهم البرامج التي يمكنك اختيارها لتحويل فيديو متواجد على الجهاز لديك إلى مقطع صوتي بصيغة أم بي ثري.

تحويل فيديو يوتيوب إلى أم بي 3

إن كان الفيديو الذي تريد تحويله إلى صيغة أم بي ثري متواجد على اليوتيوب ولا يوجد على الجهاز يمكنك أيضًا تحويله بكل سهولة من خلال التوجه إلى محرك البحث جوجل ثم القيام بالبحث عن الفيديو المراد تحويله.

بعدها قم بفتح صفحة جديدة وابحث عن أحد المواقع التي تحول صيغ الفيديو مثل موقع convert to أو موقع Gen youTube وغيرها الكثير ثم ضع رابط الفيديو المطلوب ليقوم الموقع بتحميله على جهازك وتحويله إلى الصيغة المطلوبة بكل سهولة ودون اللجوء لتحميل أي برنامج على الجهاز الخاص بك.

تحويل إلى ام بي 3 بموقع convert to mp3

موقع convert to يعتبر من المواقع الجيدة في تحميل فيديوهات اليوتيوب وتحويلها إلى صيغة أم بي ثري أون لاين وبطريقة بسيطة وهي عن طريق التوجه بشكل مباشر إلى موقع يوتيوب ثم إحضار الفيديو المراد تحميله وتحويله إلى صيغة أم بي 3 ثم أخذ الرابط الخاص بالفيديو ولصقه بداخل موقع convert to في الخانة المخصصة لإضافة الروابط ثم قم باختيار صيغة التحويل المطلوبة وهي أم بي 3 وسوف تظهر أمامك على الشاشة رسالة تفيد بأن الفيديو قد تم تحويله إلى الصيغة المطلوبة.

بعدها قم بالنقر على الزر الخاص بالتنزيل وسوف يتم تنزيل الفيديو بصيغة أم بي ثري على الجهاز اللوحي الخاص بك وسوف نوضح لكم كل موقع من هذه المواقع في السطور القادمة بطريقة مفصلة.

تحويل إلى ام بي 3 بموقع Gen youTube

يعتبر موقع Gen youTube من المواقع الهامة التي تمكنك من تحويل الفيديو إلى أم بي 3 بطريقة بسيطة من خلال عدة خطوات هامة سنوضحها لكم فيما يلي:

أول شيء سوف تتوجه إلى موقع Gen youTube عبر متصفح الإنترنت الخاص بك.

سوف يظهر داخل الموقع خانة فارغة المراد منها إدخال رابط الفيديو الذي تريد تحويله إلى أم بي ثري.

ثم توجه إلى موقع اليوتيوب واختر الفيديو المراد تحويله ثم قم بنسخ الرابط في موقع Gen youTube في الخانة المخصصة لذلك.

قم باختيار الصيغة المطلوبة وهي أم بي ثري ثم انقر على الزر الخاص بالتحويل.

بعدها سيتم تحويل الفيديو وتحميله إلى الجهاز الخاص بك في مكان التنزيلات بشكل مباشر.

ملحوظة هامة: يجب مراعاتها عند لصق الرابط الخاص بيوتيوب وهي قبل كلمة يوتيوب أكتب كلمة Gen في الرابط.

ما بعد تحويل الفيديو لصيغة أخرى

إن كنت قد قمت بتحويل الفيديو إلى صيغة أخرى كصيغة أم بي 3 وغيرها عبر استخدام مواقع التحويل أون لاين يمكنك تحميله على الجهاز الخاص بك بكل سهولة عبر الموقع ثم القيام بالاحتفاظ به على الهاتف الخاص بك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يمكنك تحويل نفس الفيديو المحول مسبقًا إلى أم بي 3 إلى صيغ أخرى كيفما تشاء ويمكنك أيضًا أن تقوم بتحسين جودة الصوت وغيرها أون لاين عبر نفس المواقع المذكورة.

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