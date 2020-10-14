تحويل بي دي اف الى jpg

يعتبر تحويل بي دي اف الى jpg من المور البسيطة التي يمكنك فعلها بسهولة أما باستعمال البرامج التي تحمل على الجهاز أو عن طريق شبكة الإنترنت عبر المواقع المخصصة لذلك.

تحويل بي دي اف الى jpg

في بعض الحيان تحتاج إلى تحويل ملفات بي دي أف إلى صيغ أخرى مختلفة مما يدفعك للبحث عن الطريقة المناسبة في تحويلها سواء إلى ملف jpg أو صيغة أخرى.

ويمكنك فعل هذا الأمر بطرق متعددة أما باستعمال أحد البرامج المجانية التي يمكنها فعل ذلك بكل سهولة أو عن طريق استخدام مواقع الإنترنت التي يمكنك التحويل من خلالها بشكل مباشر للملفات دون الحاجة إلى تحميل أي برامج على الجهاز.

ولذلك سنبين لكم في هذا المقال على موقع المواطن كيفية تحويل بي دي اف الى jpg بطرق متعددة وذلك في السطور القادمة.

برنامج PDF Converter

يعتبر هذا البرنامج من البرامج الهامة التي يتوفر تحميلها بنسختين واحدة مدفوعة وأخرى مجانية ولكنها قادرة على إمدادك بالعديد من الخدمات الرائعة ومن بينها خدمة تحويل ملف بي دي أف إلى ملف jpg بكل بساطة عبر البرنامج.

كما يمكنك أيضًا تحويل صيغة بي دي أف إلى العديد من الصيغ الأخرى وبشكل مجاني أو تحويل إي صيغة مطلوبة إلى صيغة بي دي أف عبر البرنامج.

إضافة إلى ذلك فإن هذا البرنامج يتميز بواجهة سهلة الاستخدام يمكنك التعامل معها ورفع الملفات المطلوب تحويلها بكل سهولة دون أي مشاكل مما جعله من البرامج المرنة والمميزة لتحويل الملفات إلى صيغ أخرى كيفما تريد.

برنامج UniPDF Converter

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المجانية الرائعة التي تمكنك من تحويل ملفات بي دي أف إلى أي صيغة تريدها فهو يتمكن بواجهة رائعة يمكنك التعامل معها بكل سهولة ويسر.

إضافة إلى ذلك فيمكنك عن طريقة التعامل مع الصيغ المختلفة للملفات الأخرى وتحويلها غلى الصيغة المطلوبة بكل سهولة فالأمر لا يتوقف على ملفات بي دي أف فقط مما جعله من البرامج المجانية المميزة في هذا المجال.

أهم مواقع لتحويل بي دي أف إلى jpg

هناك بعض المواقع الهامة التي يمكنك من خلالها تحويل ملفات بي دي أف إلى jpg بكل سهولة ومن خلال الاستعانة بشبكة الإنترنت فقط ومن أهمها ما يلي:

موقع smallpdf

يعتبر موقع smallpdf من اهم المواقع التي يتم استخدامها لتحويل ملفات بي دي أف إلى صيغ متعددة ومن بينها jpg كما يمكنك تقسم الملف كما تشاء إضافة إلى ذلك يمكنك عبر هذا الموقع قلب ملف بي دي أف أو تحويله إلى ملف أكسل وغيرها.

عبر هذا الموقع يمكنك تحويل الملف إلى صيغة jpg بطريقة بسيطة وخطوات محددة وهي كالتالي:

أول شيء سوف تقوم بالتوجه إلى الموقع بشكل مباشر عبر البحث من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك.

بعد فتح واجهة الموقع قم بالتوجه إلى المربع الذي يتواجد في وسط الصفحة مكتوب به اختر ملف PDF.

قم بالنقر عليه مباشرة.

سيفتح لك ملفات الكمبيوتر أو الجهاز الخاص بك.

اختر الملف المراد تحويله إلى صيغة jpg

ثم انقر بشكل مباشر على زر التحويل.

انتظر فترة قليلة إلى أن يتم تحميل الملف على الموقع.

بعد أن يتم تحويل الملف إلى الصيغة المطلوبة انقر على زر التحميل إلى الجهاز.

بعدها سيتم تحميل الملف المحول من الموقع إلى الجهاز ويمكنك التعامل معه بشكل مباشر كما تشاء.

موقع freepdfconvert

موقع freepdfconvert من أشهر المواقع التي بدأت في تقديم خدماتها منذ عام 2005م وهو يعتبر من أهم المواقع التي يمكنك الاستعانة بها في تحويل أي ملف بي دي أف حتى وإن كان غير متواجد على الجهاز الخاص بك فيمكنك نسخ الرابط الخاص بالملف في المكان المخصص للتحويل على الموقع بشكل مباشر ثم تحويله وتحويله إلى ملف جديد تمامًا بالصيغة المطلوبة وتحميله على الجهاز الخاص بك بشكل مباشر ولذلك فهو يعتبر من الأدوات المميزة التي يمكنك الاعتماد عليها في تحويل الملفات بسهولة عبر الإنترنت.

موقع ilovepdf

هذا الموقع يعد من المواقع الرائعة التي تملك العديد من الخدمات التي يمكن ان تقدمها للمستخدمين بشكل خاص والتي تتيح لك فرصة تحويل الملف من بي دي أف إلى صيغة مطلوبة أو دمجه مع ملف آخر وبإمكانك أيضًا إصلاح الملفات التالفة من خلاله بشكل مباشر.

ومن الجدير بالذكر ان هذا الموقع يتيح أيضًا برنامج خاص به بنفس الاسم يمكنك تنزيله بشكل مباشر على الجهاز الخاص بك للتمتع بأهم الخدمات التي يقدمها ولكن بشكل أوسع.

طريقة تحويل ملف بي دي أف إلى ملف jpg ببرنامج الرسام

يمكنك القيام بتحويل ملف بي دي أف إلى ملف jpg عبر استعمال برنامج الرسام الذي يتواجد على الكمبيوتر الخاص بك وبكل سهولة وذلك إن كان الملف المراد تحويله يحتوي على صور فيمكنك نسخها بكل سهولة في برنامج الرسام.

وبإمكانك فعل ذلك الأمر بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

قم بفتح ملف بي دي أف ثم قم بتحديد الصورة التي تكون بحاجة إلى تحويلها.

اضغط على الصورة بزر الماوس الأيمن ثم اختر كلمة نسخ.

ثم اتجه إلى برنامج الرسام الموجود على الجهاز الخاص بك.

ثم قم بحفظ الصورة داخل واجهة البرنامج في صفحة العمل وبذلك تكون قد حولتها من بي دي أف إلى ملف jpg.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الطريقة تمكنك من تحويل صورة داخل الملف دون تحويل الملف بالكامل لأنه سيكون ذو حجم كبير جدًا ولذلك فهذه الطريقة لا تصلح إلا لصورة بداخل الملف فقط دون الملف بالكامل.

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