تحويل بي دي اف الي صورة

البعض يرغب كثيرًا في تحويل بي دي اف الي صورة وهذا من أجل السهولة في عمليات التحميل والتبادل المعلوماتي وبخاصة لو كان حجم الملف البي دي اف كبير وبصعب ضغطه.

كيفية تحويل بي دي اف الي صورة بجودة عالية

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا الكثير عن الكيفية التي يتم من خلالها ذلك التحويل وهي كالتالي:

يمكن عن طريق تحميل برنامج PDF element والذي يتيح لمستخدميه تلك الخاصية في تحويل بي دي اف الي صورة بطريقة سهلة وغير معقدة وهذا من أهم البرامج المناسبة للعمل على أنظمة الويندوز وكذلك أنظمة Mac OS وهذا يوفر للمستخدم تحويل عالي الجودة.

ويتميز ذلك البرنامج أيضًا بإمكانية تحرير البي دي اف بكل سهولة وبالتالي يمكن للشخص المستخدم قبل أن يجري عملية التحويل من بي دي اف إلى صورة أن يقوم بعمل تعديل في النص المكتوب أو في الجدول أو في الصورة أيًا كانت وهي خاصية فريدة من نوعها.

يمكن للأشخاص المبتدئين التعامل مع ذلك البرنامج الرائع بكل سهولة ويسر فهو غير معقد وأوامره واضحة وسهلة كغيره من البرامج التي يواجه بعض المستخدمين صعوبة في استخدامه.

ومن الإضافات الرائعة في ذلك البرنامج أنه يسمح أيضًا للمستخدمين باستخدام بعض القوالب التي يوفرها بشكل مجاني من أجل استخدامها سواءً في تنسيق البي دي اف أو إضافتها للصورة المحولة.

ومن الإضافات المميزة أيضًا أن البرنامج به ocr والذي تم إعداده خصيصًا من أجل أن يكون خاص بعمليات المسح الضوئي للنص أو الصورة وهذا يتسبب في عملية تحرير للنص أو للصورة مما يمكن المستخدم من عمل التعديلات المطلوبة ثم حفظها.

كيفية استخدام برنامج pdf element لتحويل بي دي اف لصورة

يمكن إجراء عملية التحويل من الملفات التي توجد على صيغة بي دي اف لملفات متواجدة على صيغة صور من خلال برنامج pdf element بالطريقة التالية:

يجب أولًا أن يكون الملف المراد تحويله من صيغة لأخرى محمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبعد ذلك نتجه إلى برنامج pdf element ونقوم بفتحه ومن الأمر open file في البرنامج نقوم باختيار الملف المتواجد والمحمل عندنا على جهاز الكمبيوتر.

توجد طريقة أخرى نقوم من خلالها بعمل استدعاء للبرنامج من جهاز الكمبيوتر ووضعه على البرنامج وذلك من خلال استخدام الفارة بالضغط كليك يمين على الملف الموجود على الكمبيوتر والذي هو بصيغة بي دي اف وستظهر قائمة أختار منهاopen with wonder share pdf element.

وبهذا يكون الملف قد تم تحميله على البرنامج حتى يتمكن البرنامج من التعامل معه بكل سهولة.

كما يمكن للمستخدم عمل أي نوع من أنواع التعديلات التي يرغب بها قبل أن يقوم بعملية التحويل وذلك من خلال أنه يقوم باختيار الأمر edit والذي يسمح بإدخال أي تعديلات نصية كما يتيح أيضًا للمستخدم أن يقوم بإضافة صورة أو نص جديد على النص القديم.

ومن خلال الأمر add text أو add image يمكن للمستخدم أن يقوم بإضافة النص أو الصورة الجديدة التي يرغب بها في البي دي اف قبل البدء في تحويله إلى صورة.

وبعد الانتهاء من عمليات الإضافة على محتوى البي دي اف يتم اللجوء إلى الأمر home ونختار منها الأمر to others والتي بدورها تنقلك لعدة اختيارات والتي منهاconvert to .image

بعد ذلك سوف تظهر للمستخدم نافذة جديدة يتم فيها تحديد مكان التخزين والاسم الذي يريد أن يحفظ الصورة عليه وبعد ذلك نختار حفظ للملف وبالتالي تكون قد تمت عملية التحويل بنجاح وبكل سهولة.

برامج أخرى هامة خاصة بعملية التحويل من الصيغة بي دي اف إلى صورة

توجد عدة برامج حديثة أخرى يمكن للمستخدم أن يلجأ إليها من أجل عملية التحويل تلك والتي من بينها ما يلي:

برنامج nitro pro وذلك البرنامج متعدد المهام ولا يكتفي بالتحويل من الصيغة بي دي اف إلى الصيغة الخاصة بالصورة فقط بل يتعدى الأمر أنه يمكن من خلاله تحويل الصيغة بي دي اف إلى الصيغة وورد وليس هذا فقط بل يتوفر فيه 12 لغة مختلفة.

إضافة لذلك فإن برنامج nitro pro يقدم خدمة سلسة ومريحة في التعامل ويمكنه تحويل ملفات بأحجام مختلفة وبشكل سريع كما يتمكن المستخدم من خلاله بأن يكتشف التصحيحات الإملائية بشكل سهل حيث يوضحها له البرنامج.

كما يمكن للمستخدم كذلك أن يجري الكثير من التعديلات الخاصة والتي يريد أن يضيفها لصيغة البي دي اف سواءً صور أو رسوم أو نصوص قبل البدء في عملية التحويل.

ويوفر البرنامج للمستخدمين درجة عالية من الأمان بالنسبة للمعلومات الخاصة بهم وحفظها بكلمة مرور في حالة الرغبة في ذلك وبشكل مخفي إن أراد المستخدم.

برنامج nuance power pdf advanced وهذا البرنامج لا يختلف عن السابق في مميزاته ولكن يضاف عليه أن المستخدم لذلك البرنامج يشعر بسهولة في استخدامه أكثر من غيره إضافة إلى أن البرنامج يحتفظ بتنسيقات الأوفيس.

ومن خلال ذلك البرنامج يمكن للمستخدم أن يقوم بعملية التحويل بشكل أسرع من البرامج الأخرى ودرجة الأمان عليه قياسية ولا يمكن اختراقها بسهولة كما أنه مناسب للعمل تحت كافة الأنظمة الإلكترونية.

برنامج pdf suite ويستطيع المستخدم من خلاله عمل أي تحويلات بلغات متنوعة والتي تصل إلى ست لغات وبه أيضًا ماسح ضوئي سريع ودقيق والميزة عن غيره أنه يمكنه أن يحول عدة ملفات معًا في وقت واحد.

