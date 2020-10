تحويل يوتيوب الى mb3

من منا لم يقم يومًا بالبحث عن طريقة يمكن من خلالها تحويل يوتيوب الى mb3 حتى يتمكن من تحميل مقطع الفيديو بشكل صوتي وهذا يسرع من عملية التحميل ولا يستهلك مساحة تخزين كبيرة.

طرق تحويل يوتيوب الى mb3

من خلال موقع المواطن يمكن إجراء عملية التحويل تلك بشكل سهل عبر جهاز الكمبيوتر وذلك من خلال الاتي

يمكن لأي مستخدم أن يقوم بتحميل برنامج Audacity والذي يمكنه من خلاله أن يقوم بعمل تحويل لمقطع الفيديو بدون صور لصيغة صوتية على شكل ملف MP3 وذلك البرنامج من البرامج الأكثر شهرة كما أنه مناسب للعمل في جميع أنظمة التشغيل.

خطوات تحويل يوتيوب الى mb3من خلال برنامج Audacity

وتتم تلك الخطوات من خلال إتباع التالي:

القيام أولًا بتحميل البرنامج وتثبيته سواءً من متجر جوجل أو من خلال التثبيت من أي موقع يدعم التحميل للبرنامج.

يتم بعد تثبيت البرنامج اختيار كلمة Edit وستظهر قائمة أختر منها Preferences ثم بعد ذلك يتم اختيار كلمة Devices ونغير منها المضيف حتى يصبح Windows WASAPI حتى يصبح الاختيار للمضيف في أعلى الصفحة.

ومن الممكن أن يقوم المستخدم بعمل تغيير للـ Device في التسجيلات ويختار مكانها output device ومثال على ذلك السماعات المكبرة ثم يقوم المستخدم بالنقر على موافق.

بعد ذلك يتجه المستخدم إلى الفيديو المراد تحويله إلى صوت فقط بدون حركة وبعد تشغيل الفيديو يقوم المستخدم بالضغط على الزر الخاص بعملية التسجيل الصوتي بأقصى سرعة للبرنامج.

بعد الإفراغ من عملية التسجيل النهائية للفيديو نجد أن البرنامج قد قام بتسجيل الفيديو بصيغة Mp3 ومن الممكن للمستخدم أن يقوم بعمل حفظ للفيديو الذي تم تسجيله وذلك من خلال الذهاب لقائمة الملف ويختار منها كلمة تصدير للمقطع الصوتي.

وسوف تظهر للمستخدم نافذة يحدد فيها المكان الذي يرغب بوضع المقطع الصوتي بها على الجهاز سواءً الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول.

برامج أخرى لتحويل الفيديو إلى صيغ صوتية

توجد العديد من البرامج المتخصصة في ذلك الشأن والتي منها ما يلي:

ومن أهم تلك البرامج برنامج Any Video Converter Freeوكذلك فإن برنامج 4K YouTube to MP3 هام جدًا في ذلك الغرض إضافة لبرنامج 4K Video Downloader) وأيضًا برنامج .Free YouTube to MP3 Converter

كيف تتم عملية التحويل لمقاطع صوتية بواسطة المتصفحات

من الممكن عمل عملية التحويل من صيغة الفيديو إلى صيغة الصوت مباشرة من خلال الإنترنت وذلك عبر استخدام المتصفحات أو محركات البحث كما يلي

حيث توجد على المتصفحات مواقع إلكترونية خاصة بعملية التحويل تلك وبشكل سريع وبدون الحاجة لعمل تحميل لبرامج وذلك عن طريق الدخول على الموقع الذي فيه الفيديو سواءً كان موقع يوتيوب أو كان أي موقع أخر وبعد ذلك يتم عمل نسخ للرابط الخاص بالفيديو.

وبعد عمل نسخ لل URL الخاص بالفيديو يقوم المستخدم بالاتجاه للموقع الخاص بالتحويل ويلصق رابط الفيديو في مربع خاص بذلك على الموقع ثم يقوم بالضغط على كلمة تحويل ليتم تحويل الفيديو لمقطع صوتي ويتم حفظه في أي مكان على الجهاز وأيضًا إعادة تسميته.

برنامج Aimersoft Video Converter لتحويل الفيديو لصوت

يعد ذلك البرنامج هو أحد أفضل البرامج في ذلك الشأن وعدد المستخدمين لذلك البرنامج كبير جدًا وذلك لما يتميز به ذلك البرنامج من مميزات فريدة من نوعها وهي كما يلي:

يستطيع المستخدم من خلال ذلك البرنامج أن يقوم بأي عملية تحويل سريعة من صيغة الفيديو إلى صيغة الصوت وذلك بصيغ صوت متعددة وبأي امتداد يرغبه المستخدم.

يستطيع ذلك البرنامج المميز من عمل عملية حرق لأي ملف متواجد على الأسطوانات.

يستطيع المستخدم أيضًا أن يقوم بعمل إنشاء لأي فيديو كما يمكنه أن يقوم بإضافة أي تأثير.

يمكن من خلال ذلك البرنامج أيضًا أن يقوم المستخدم بتحويل أي حجم من الفيديو لصوت بدون الالتزام بحجم معين في التحويل.

هذا البرنامج أيضًا من البرامج الداعمة لعدد كبير من صيغ التحويل والتي تتعدى 250 صيغة.

من خلال ذلك البرنامج من الممكن عمل أي عملية اختراق للحماية الموجودة على الملفات.

كما يمكن أيضًا حل المشاكل التي تواجه الأسطوانات الدي في دي وكذلك أسطوانات الدي أر إم من خلال استخدام ذلك البرنامج.

يتيح هذا البرنامج لمستخدميه أن يقوموا بأي عملية مشاهدة ومتابعة لأي فيديو بشكل مباشر من الإنترنت وبضغطة واحدة.

معلومات عن صيغ mp3

الصيغة mp3 من صيغ التشغيل القديمة التي ظهرت واستطاع الجميع التعامل معها بسهولة في عمليات التشغيل الخاصة بالصوتيات وبخاصة بعد الانتشار الكبير للإنترنت واستطاع المطور لصيغة mp3 أن يجعل تلك الصيغة تستوعب مدد تخزينية أكبر من مثيلاتها.

كما أن تلك الصيغة جاءت كحل فعال للكثير من المشكلات التي كانت تواجه الملفات الصوتية المضغوطة والتي كانت تفقد جزء من جودة تشغيلها عند الضغط ولكن مع صيغة mp3 اختفت تلك المشكلات.

وجاءت صيغة mp3 كبديل ناجح وفعال للصيغة القديمة wav وأيضًا صيغة PCM والتي تم تصميما خلال فترة الثلاثينيات والتي استخدمت خصيصًا لكي تنقل الصوت عبر موجات الراديو.

بينما صيغة mp3 كانت أكثر تطورًا من ذلك حيث استخدمت للنقل الصوتي بالصيغة لرقمية وهذا أتاح لها بأن تخزن المقاطع الطويلة في مساحات تخزينية أقل حيث أنه يمكن ضغط الملف الصوتي لحوالي 12 مرة عما هو موجود عليه قبل الضغط.

