تحويل يوتيوب ام بي ثري

الكثير من الأشخاص يبحثون عن تحويل يوتيوب ام بي ثري وذلك حتى يتم التحويل بطريقة صحيحة وتنزيل أجمل الأغاني من اليوتيوب إلى الهاتف وتحويلها من فيديوهات إلى أغاني.

التحويل من يوتيوب إلى mp3 باستخدام البرامج

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للتحويل من يوتيوب إلى mp3 وذلك بطريقة سريعة وسهلة للغاية توفر الكثير من الوقت والجهد على الأشخاص، فالبعض يبحث عن طريقة تحويل يوتيوب ام بي ثري وموقع المواطن سوف يقدم بعض الطرق المختلفة في هذا الموضوع.

هناك العديد من البرامج التي يمكن استخدامها لتنزيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب وتحويلها إلى mp

تختلف وتتعدد هذه البرامج ولكل شخص برنامج يفضله حيث أن كل برنامج به خواص مختلفة عن البرامج الأخرى والتي تميزه عن غيره.

برنامج audacity

يعتبر برنامج audacity من أفضل البرامج التي يتم استخدامها في تحويل يوتيوب ام بي ثري وهو من البرامج الجيدة للغاية.

يمكن أن يتم استخدام برنامج audacity وذلك حتى يتم تحويل الفيديوهات من اليوتيوب إلى مقاطع صوتية متعددة الاستخدامات والتي تكون بصيغة MP

حيث يعتبر برنامج audacity من أفضل البرامج التي يمكن استخدامها في تعديل المقاطع الصوتية والتي تعمل على أنظمة الويندوز.

يتم في البداية تنزيل برنامج audacity على جهاز الحاسب الخاص بالشخص.

ثم يتم الضغط على خيار تعديل ثم اختيار كلمة التفضيلات، ثم الضغط على قائمة الأجهزة.

ثم تغير خيار المضيف حتى يصبح windows WAAAPI ويجب أن يكون خيار المضيف host متواجد وظاهر في أعلى الشاشة.

ثم يتم تحديد قسم الواجهة وتغيير خيار الأجهزة والتي يكون في خيار التسجيلات ثم اختيار خيار أجهزة الإخراج، ثم النقر على Ok.

ثم يتم الذهاب إلى موقع يوتيوب والذهاب إلى مقطع الفيديو المراد تحميله وتحويله إلى mp

يتم تشغيل الفيديو وتشغيل زر تسجيل الصوت المتواجد في برنامج audacity في أقصى سرعة ممكنة، ثم القيام بإيقافه عند انتهاء تشغيل الفيديو.

يتم تخزين ما تم تسجيله بصيغة MP3 ويكون ذلك عن طريق الذهاب إلى قائمة ملف File المتواجدة في البرنامج.

اختيار تصدير ثم النقر على تصدير ك mp3 ثم تحديد المكان المراد حفظ الأغنية فيه.

التحويل من يوتيوب إلى mp3 باستخدام المتصفح

يمكن كذلك ان يتم تحويل يوتيوب ام بي ثري عن طريق المتصفح وليس باستخدام برنامج ويكون ذلك عن طريق بعض الخطوات وهي.

يمكن أن يتم تحميل الفيديو بخاصية mp3 عن طريق استخدام بعض المواقع الالكترونية التي تساعد في عملية التحويل بطريقة سريعة.

يتم نسخ عنوان الفيديو المراد تحميله وتحويله ووضعه في المتصفح الخاص بالتحميل واختيار الصيغة المراد التنزيل بها، ثم الضغط على زر تحويل.

بعض المواقع الخاصة بعملية التحويل إلى mp3

يوجد الكثير من المواقع والمتصفحات التي يمكن استخدامها في عملية تحويل يوتيوب ام بي ثري ويكون ذلك من خلال عدة متصفحات مختلفة وهي.

موقع YTMP3 وهو من المواقع الجيدة التي يتم استخدامها في عملية التحويل.

موقع Converto وهو يعد واحد من أجمل وأسهل المواقع في الاستخدام حيث أنه يمكن من خلاله تحويل الفيديو إلى mp3 بطريقة سهلة للغاية.

موقع mp3skull يعتبر هذا الموقع من أسهل المواقع في عملية التحويل.

مميزات متصفح تورش بروسر

يعتبر متصفح تورش من أفضل وأسهل المواقع التي تعمل على تحويل يوتيوب ام بي ثري وذلك لأنه يتميز بعدة مميزات منها ما يلي.

يعتبر هذا المتصفح من المواقع المجانية بالكامل فلا يوجد أي رسوم تتم على استخدامه.

يعتبر كذلك من المواقع التي تم حمايتها بطريقة كاملة وصحيحة ضد أي اختراقات أو فيروسات قد تصيب الأجهزة عند الدخول عليه.

من المواقع التي تتميز بسهولة الاستخدام كما أنه بسيط للغاية وغير معقد ويمكن لأي شخص يستخدمه من التحكم به في سهولة تامة.

يمكن أن يقوم الشخص بإيقاف التحميل ثم العودة والبدء في التحميل مرة أخرى مثل ما وقف عليه.

يمكن إدارة ملفات الفيديو وكذلك الصوت وذلك من خلال صفحة المتصفح نفسه.

صيغ الوسائط المتعددة

هناك العديد من الصيغ المختلفة التي يمكن تحميل وتحويل الأشياء إليها ومن هذه الصيغ ما يلي.

يمكن أن يقوم الشخص بتنزيل الفيديوهات والوسائط بأكثر من طريقة وصيغة مختلفة.

يتوفر أكثر من طريقة يمكن تحويل الفيديوهات إليها وليس فقط mp3 وهذه الطرق هي.

يمكن تحويله إلى mp3 وكذلك mp4 وAVIHD وWMV وFLV وAVI وMov.

موقع 2conv لتحويل الفيديو

يعتبر موقع conv2 من أفضل وأسهل المواقع التي يمكن استخدامها في عملية التحويل من فيديو إلى mp3 حيث يتميز بعدة أشياء وهي.

يعتبر هذا الموقع من أسهل وأفضل المواقع في الاستخدام فهو يعمل على عملية التحويل بطريقة سهلة ودقيقة للغاية.

كما أنه يمكن استخدامه في تحميل الفيديوهات كذلك من تطبيق التك توك وليس فقط اليوتيوب.

يتم في البداية نسخ الرابط من المكان الذي يتواجد فيه الفيديو في أي مكان كان أو على أي متصفح.

في الخطوة الثانية يتم لصق الرابط الذي تم نسخه ويتم وضعه في المكان الخاص بالتحميل.

يجب في الخطوة الثالثة أن يتم اختيار الصيغة المراد تحميل الفيديو أو الوسائط بها حتى يتم تحميلها بالطريقة الصحيحة.

في الخطوة الرابعة يتم تحميل الفيديو من خلال الضغط على زر تحويل.

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