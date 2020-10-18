تخريج أول دفعة من منزل منتصف الطريق للصحة النفسية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أقام مجمع إرادة للصحة النفسية بصحة تبوك، صباح اليوم الأحد، في قاعة التدريب، حفل تخريج 14 مستفيدًا من المستفيدين من قسم منزل منتصف الطريق وهي الدفعة الأولى ممن أتموا جميع المراحل العلاجية والتأهيلية والتدريبية ليصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، ومدير مكافحة المخدرات العميد محمد العماري، ومدير مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة العميد ركن إبراهيم البازعي، ومن سجون منطقة تبوك المقدم بخيت الدوسري، وشركة قويم بحضور المدير التنفيذي فيصل المطوع، وشركة أوقاف العرادي وهي الشركة الداعمة للبرنامج بحضور علي الشرعبي.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، أن مدة البرنامج للمستفيدين قسم منتصف الطريق 9 أشهر تخلله عدة مراحل كل مرحلة تمثل ثلاثة أشهر، وهي عبارة عن المرحلة الأولى، الاستبصار وهو التعرف على المشكلة واكتشاف الذات وتطبيق الخطوات الأولى من خطوات الاثنا عشر والعلاج المعرفي السلوكي واجتماعات المجتمع العلاجي.

وأضاف أن المرحلة الثانية تعديل الوضع ومدته ثلاثة أشهر يتم فيها تكثيف الزيارات الأسرية وإعطاء الإذن للمستفيد من البرنامج بمراجعة الدوائر الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات التي يحتاجها بنفسه، كذلك يخضع المستفيد لجلسات من الوقاية من الانتكاسة ومراحل التغيير.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المرحلة الثالثة، الاندماج وهي تخص مرحلة اندماج المستفيد الفعلي مع أسرته والمجتمع وتنسيق أو تمهيد العودة إلى عمله السابق إن وجد أو البحث عن وظيفة وتشجيعه وتأهيله للاعتماد على نفسه للعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جانبه، أكد يحيى محمد الحائر أخصائي أول نفسي ومدير الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق أن المستفيد من البرنامج سيتم متابعتهم بعد إنهاء البرنامج بشكل دوري، موضحًا أن البرنامج لم يتوقف خلال جائحة كورونا، حيث تم عمل خطة علاجية للمستفيد خلال الجائحة وإخراجهم لمنازلهم والتواصل والمتابعة للجلسات العلاجية والتأهيلية من خلال برامج التواصل الاجتماعي أون لاين وبفضل من الله تم عودتهم جميعًا إلى البرنامج داخل منزل منتصف الطريق.

وأشار الحائر إلى أن السعة السريرية لقسم منتصف الطريق تبلغ 45 سريرًا.

وألقى أحد المستفيدين من البرنامج كلمة شكر فيها كل شخص ساعدهم أن يكون مستقبلهم مختلفًا وبداية جديدة في حياتهم القادمة.

واختتم الحفل بتسليم الشهادات للخريجين وتسليم الدروع التذكارية للمساهمين من الدوائر الحكومية والشركات.

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