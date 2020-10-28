تداول تلغي ترخيص شركة بيت الاتحاد المالي

قررت السوق المالية تداول إلغاء الترخيص الممنوح لشركة بيت الاتحاد المالي بسبب مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت تداول في بيان لها :إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 02/09/1440هـ الموافق 07/05/2019م المتضمن تعليق الترخيص الممنوح لشركة بيت الاتحاد المالي لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة محافظ العملاء والحفظ لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ القرار.

وأضاف البيان أنه انطلاقًا من المهام المنوطة بهيئة السوق المالية لمتابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم ومدى التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة بيت الاتحاد المالي لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة محافظ العملاء والحفظ في أعمال الأوراق المالية لمخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وعدم استيفائها للمتطلبات النظامية الواجب توافرها لاستمرار سريان الترخيص، إضافة إلى عدم تجاوب الشركة مع طلبات الهيئة التي ترد إليها.