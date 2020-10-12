تدريب إلكتروني غدًا للمشرفين والمعلمين ضمن تدريبات منصة مدرستي

المواطن - الرياض

دعت وزارة التعليم لحضور التدريب الإلكتروني المباشر الحادي عشر بعنوان: الفصول الافتراضية الجاذبة” وذلك يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقالت التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن التدريب الإلكتروني يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية لمنصة مدرستي، وذلك على الرابط التالي: هنا.

ولفتت التعليم إلى أن التدريب يقدمه المعلم عادل سفر آل جلفان، معلم الحاسوب والمدرب المعتمد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، فيما يستهدف التدريب المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.

ويتم الدخول إلى التدريب من خلال الباركود أو الروابط المباشرة في تويتر لحساب وزارة التعليم العام.

تعتبر منصة مدرستي أحد المواقع الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير التعليم في المملكة، وهي تكون العصا السحري لتلك الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة وخلال مرحلة التعليم عن بعد خاصةً بعد استمراره حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

التسجيل في منصة مدرستي :

ويبحث الكثير من أولياء الأمور وكذلك طاقم الكادر التعليمي عن طريقة التسجيل بمنصة مدرستي بالخطوات، كما يتم التساؤل الكثير من المقيمين في المملكة عن توفر إمكانية التسجيل بالطرق الإلكترونية دون الذهاب إلى المدرسة.

في إطار هذا خصصت وزارة التعليم عدة طرق ومواقع إلكترونية يتمكن من خلالها الطلاب والكادر التعليمي التسجيل في منصة مدرستي للتعلم عن بُعد، ويكون هذا الدعم من الوزارة وعيًا منها للحفاظ على أرواحهم الغالية.

طرق التسجيل على منصة مدرستي :

موقع توكلنا وهو من المواقع الإلكترونية المعتمدة ويقدم خدمات متنوعة للمواطنين.

موقع باك تو سكول وهو أحد المواقع الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم.

كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل الدخول على تلك المنصة من خلال قائد المدرسة الخاصة بالطالب، حيث إنه يمتلك الكثير من الصلاحيات التي تؤهله لفعل ذلك.

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