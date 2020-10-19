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تدهور حالة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
يتلقى العلاج بمستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي في القدس

تدهور حالة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/10/19
الساعة 10:43 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تدهور حالة صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

أعلن مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي في القدس، اليوم الاثنين، تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها “حرجة”.

وقال المستشفى في بيان “قضى السيد صائب عريقات ليلة هادئة ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس”.

وأضاف أنه “تم إنعاشه وتنويمه”، وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في بيان إن عريقات “أصيب بكوفيد 19 وأخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف”.

ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.

 


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