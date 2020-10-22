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تراجع أرباح زهرة الواحة الفصلية 52% إلى 7.2 مليون ريال
بسبب انخفاض المبيعات بنسبة 31%

تراجع أرباح زهرة الواحة الفصلية 52% إلى 7.2 مليون ريال

2020/10/22
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تراجع أرباح زهرة الواحة الفصلية 52% إلى 7.2 مليون ريال زهرة الواحة
المواطن - الرياض

تراجعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة 51.94% إلى 7.2 مليون ريال مقابل 14.97 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31%، والذي جاء نتيجة انخفاض حجم الطلب والتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ارتفاع مخصص الزكاة 87.73% متأثر بارتفاع الوعاء الزكوي.

وأشارت إلى أن تراجع صافي الأرباح يعود كذلك إلى انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة أقل من نسبة انخفاض المبيعات.

وكانت أرباح الشركة في الربع الثاني قد تراجعت إلى 6.6 مليون ريال، مقابل 10.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بانخفاض 34.7%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 48.7%، حيث كانت 12.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 10.3 مليون ريال، مقابل 18 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 18.6%.


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