تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

المواطن - الرياض

سجلت أسعار الذهب في السعودية انخفاضاً طفيفاً في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 229.20 ريال (61.12 دولار)، مقارنة بنحو 299.44 ريال (61.18 دولار) خلال تعاملات أمس الاثنين.

بينما انخفض جرام الذهب عيار 21 وسجل نحو 200.55 ريال (53.48 دولار) مقابل 200.75 ريال (53.54 دولار) في ختام تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 171.90 ريال (45.84 دولار)، مقارنة بنحو 172.08 ريال (45.89 دولار) في ختام تعاملات الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 210.10 (56.03 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 133.70 ريال (35.65 دولار)، وسجل جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 نحو 1604.37 ريال (427.83 دولار).

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