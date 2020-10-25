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تراجع أسعار النفط ونايمكس يسجل 39.85 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط ونايمكس يسجل 39.85 دولار للبرميل

2020/10/25
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تراجع أسعار النفط ونايمكس يسجل 39.85 دولار للبرميل
المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط بحوالي 2% عند تسوية تعاملات اليوم الأحد، لتسجل خسائر أسبوعية مع مخاوف الطلب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.9% إلى 39.85 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:40 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 41.73 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات “بيكر هيوز” عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.


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