‎الرئيسية
العالم
ترامب: الأطباء وصفوني بـ سوبر مان والانتخابات المقبلة هي الأهم
أكد أنه يحارب من أجل القضاء على الفيروس ومواجهة اليسار

ترامب: الأطباء وصفوني بـ سوبر مان والانتخابات المقبلة هي الأهم

2020/10/14
الساعة 8:46 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
24
0
طباعة
ترامب: الأطباء وصفوني بـ سوبر مان والانتخابات المقبلة هي الأهم ترامب
المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا: “أحارب من أجل القضاء على كورونا ومواجهة اليسار المتطرف”.

وتابع ترامب: “تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ سوبرمان، مضيفًا: أن منظمة الصحة العالمية أقرت أنه كان “على حق في مواجهة كورونا”، كما اعترفت بأنه لا يمكن أن يكون الدواء أسوأ من داء كورونا.

وأضاف: “الفوضويون يريدون تحطيم الطبقة الوسطى وأحلام الأميركيين”.

وكان الرئيس الأمريكي، قال مازحًا بعد تعافيه من فيروس كورونا إنه “سيقبل الجميع الآن”، وذلك خلال تجمع انتخابي، ليل الاثنين، في سانفورد، فلوريدا، معتبرًا أنه الآن محصن من كوفيد-19.

تصريحات ترامب جاءت ضمن الرد على الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتناولت تحذيرًا رسميًا لمنظمة الصحة العالمية من إغلاق الاقتصاد، باعتباره الوسيلة الأساسية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقال معلقًا على منظمة الصحة العالمية: “هل رأيتم ما حدث؟ لقد خرجوا للتو منذ فترة قصيرة واعترفوا بأن دونالد ترامب كان على حق”، منتقدًا عمليات الإغلاق بشكل عام، مشيدًا بنجاحه في هزيمة كورونا، واصفًا نفسه بـ”المحصن”.


ذات صلة :
  • تركيا تخفي حقيقة انتشار كورونا والأرقام مخيفة!
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهئنان الرئيس التونسي بذكرى الجلاء
    •
  • القمة الأوروبية تناقش استفزازات تركيا مجددًا
    •
  • فيديو.. رصد مخالفات رفع ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 15%
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :