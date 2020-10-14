ترامب: الأطباء وصفوني بـ سوبر مان والانتخابات المقبلة هي الأهم

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الانتخابات الأميركية المقبلة ستكون الأهم في تاريخ البلاد.

وقال الرئيس خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا: “أحارب من أجل القضاء على كورونا ومواجهة اليسار المتطرف”.

وتابع ترامب: “تعافيت من كورونا والأطباء وصفوني بـ سوبرمان، مضيفًا: أن منظمة الصحة العالمية أقرت أنه كان “على حق في مواجهة كورونا”، كما اعترفت بأنه لا يمكن أن يكون الدواء أسوأ من داء كورونا.

وأضاف: “الفوضويون يريدون تحطيم الطبقة الوسطى وأحلام الأميركيين”.

وكان الرئيس الأمريكي، قال مازحًا بعد تعافيه من فيروس كورونا إنه “سيقبل الجميع الآن”، وذلك خلال تجمع انتخابي، ليل الاثنين، في سانفورد، فلوريدا، معتبرًا أنه الآن محصن من كوفيد-19.

تصريحات ترامب جاءت ضمن الرد على الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتناولت تحذيرًا رسميًا لمنظمة الصحة العالمية من إغلاق الاقتصاد، باعتباره الوسيلة الأساسية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقال معلقًا على منظمة الصحة العالمية: “هل رأيتم ما حدث؟ لقد خرجوا للتو منذ فترة قصيرة واعترفوا بأن دونالد ترامب كان على حق”، منتقدًا عمليات الإغلاق بشكل عام، مشيدًا بنجاحه في هزيمة كورونا، واصفًا نفسه بـ”المحصن”.

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