ترامب: الأيام المقبلة اختبار حقيقي لمعركتي ضد كورونا

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو من غرفته بالمستشفى يوم السبت إنه يشعر بأنه أفضل كثيراً، معرباً عن أمله في العودة سريعاً.

وأضاف ترامب: خلال الأيام القليلة المقبلة أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث.

وأكد شون كونلي طبيب البيت الأبيض من جانبه أن الرئيس دونالد ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد، لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.

وأشار إلى أن الرئيس لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يحتَج لأكسجين إضافي، وهو يبلي بلاء حسناً وأحرز تقدماً كبيراً منذ تشخيصه بفيروس كورونا، ولفت الطبيب إلى أن الرئيس أكمل ليلة أمس بجرعة ثانية من عقار ريمديسفير.

من جانب آخر أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاس السبت أن الوزير مايك بومبيو سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع في ظل وجود الرئيس دونالد ترامب في المستشفى حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ترامب : أشعر بتحسن

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم السبت، تغريدة على حسابه بموقع تويتر شكر فيها الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال ترامب في تغريدة له: إنه بمساعدتهم يشعر أنه بخير، لقد حققنا تقدمًا هائلًا في مواجهة فيروس كورونا خلال 6 أشهر.

وقبل مغادرته البيت الأبيض ظهر الرئيس الأمريكي في مقطع فيديو مقتضب عبر فيه عن شكره وامتنانه للمساندة والدعم الذي تلقاه من الشعب الأمريكي وقادة دول العالم.

تقييم حالة ترامب يومياً

كما أكد طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونالي، أن وضع دونالد ترامب جيد جدًّا، حيث أوصى بانتقاله إلى مستشفى “والتر ريد” كإجراء احترازي.

وأضاف طبيب ترامب أن الرئيس كان يعاني من سعال خفيف لكنه بدأ في التحسن، مشددًا على أنه ليس على الأوكسجين ولا يعاني صعوبة في التنفس

وتابع كونالي أن الرئيس ترامب تلقى مضادًا حيويًّا وسيعالج بعقار رمديسيفير لمدة 5 أيام، موضحًا أنه يتم تقييم حالة الرئيس يومًا بيوم ولا مؤشرات على احتياجه للأوكسجين.

ولفت إلى أنه كانت لدى الرئيس حمى خفيفة الخميس والجمعة، مشيرًا إلى أن الرئيس أبلغ الأطباء بأنه يشعر بالقدرة على مغادرة المركز الطبي اليوم.

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