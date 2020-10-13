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ترامب بعد تعافيه من كورونا: أريد تقبيل الجميع
خلال تجمع انتخابي في سانفورد

ترامب بعد تعافيه من كورونا: أريد تقبيل الجميع

2020/10/13
الساعة 9:54 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ترامب بعد تعافيه من كورونا: أريد تقبيل الجميع
المواطن - متابعة

قال الرئيس، دونالد ترامب، مازحاً بعد تعافيه من فيروس كورونا إنه “سيقبل الجميع الآن”، وذلك خلال تجمع انتخابي ليل الاثنين في سانفورد، فلوريدا، معتبراً أنه الآن “محصن” من كوفيد-19.

تصريحات ترامب جاءت ضمن الرد على الأخبار التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع وتناولت تحذيراً رسمياً لمنظمة الصحة العالمية من إغلاق الاقتصاد، باعتباره “الوسيلة الأساسية للسيطرة” على جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب، معلقاً على منظمة الصحة العالمية: “هل رأيتم ما حدث؟ لقد خرجوا للتو منذ فترة قصيرة واعترفوا بأن دونالد ترامب كان على حق”، منتقداً عمليات الإغلاق بشكل عام، مشيداً بنجاحه في هزيمة كورونا واصفاً نفسه بـ”المحصن”.

وقال ترامب مازحاً: “أشعر بأنني قوي جداً”، بينما هتف الجمهور: “سأدخل إلى هذا الجمهور هناك وسأقبل كل شخص في هذا الجمهور. سأقبل الرجال والنساء الجميلات والجميع سأعطيكم قبلة كبيرة”.

وتابع: “لذلك لا يجب أن أكون محبوسًا في الطابق السفلي الخاص بي، ولن أسمح بحدوث ذلك على أي حال.. لن أسمح بحدوث ذلك وعندما تكون رئيسا، لا يمكنك حبس نفسك في قبو والقول “لن أزعج العالم”. عليك بالخروج، وهذا أمر محفوف بالمخاطر إنه محفوف بالمخاطر، لكن عليك بالخروج”.

وصرح الرئيس أنه من غير المعروف إلى متى ستستمر المناعة، بالنظر إلى حداثة المرض. وقال: “لا أعرف إلى متى تستمر المناعة، يقول بعض الناس مدى الحياة، ويقول البعض لمدة أربعة أشهر.. أعني في كل مرة أفكر فيها، في كل مرة أسمع فيها أنها تصبح أقصر وأقصر وأقصر لأنهم يريدون أن يكون الأمر سيئاً قدر الإمكان. لكنه شعور رائع”.

وأعلن الدكتور شون كونلي، طبيب البيت الأبيض، الاثنين، أن “نتائج اختبار الرئيس سلبية لفيروس كورونا لأيام متتالية”.


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