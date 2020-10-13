ترامب خالٍ من كورونا في الفحوصات اليومية

المواطن - متابعة

أعلن طبيب البيت الأبيض أن نتائج الفحوص التي أجريت للرئيس دونالد ترامب الخاصة بفيروس كورونا، جاءت سلبية لعدة أيام متتالية.

وقال الطبيب شون كونلي: إن النتائج تشير إلى أن ترامب الذي أعلن إصابته بالفيروس قبل أيام “ليس ناقلًا للعدوى الآن”، استنادًا إلى إرشادات وبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضح في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، أن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية “تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه” في جسد الرئيس.

وكان طبيب البيت الأبيض شون كونلي، قد قال السبت: إن الرئيس ترامب خضع لاختبار للكشف عن كوفيد-19 والذي أثبت أنه لم يعد يشكل “خطرًا لنقل العدوى لآخرين”.

وبيّن كونلي أن الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على تضاعف الفيروس بشكل نشط.

وظهر ترامب في أول مناسبة عامة السبت منذ عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعد بقائه بالمستشفى ثلاثة أيام للعلاج من فيروس كورونا.

وشارك ترامب في مناسبة بالبيت الأبيض حملت اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام” حضرها بضع مئات.

وألقى ترامب كلمة مختصرة اتسمت بلهجة حازمة وواثقة شملت الإشادة بسجله في محاربة الجريمة ودعم الاقتصاد، كما هاجم الديمقراطيين وسط هتاف الحضور.

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