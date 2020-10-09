ترامب لإيران: إذا عبثتم معنا سنرد بطريقة لن تتوقعوها

المواطن - متابعة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من التلاعب بالولايات المتحدة، خلال مقابلة إذاعية مباشرة.

وقال ترامب في حديثه إلى المذيع المحافظ راش ليمبو الجمعة: “إذا قامت إيران بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل”.

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال محادثة استمرت ساعتين مع ليمبو، والتي شهدت استهداف ترامب لوسائل الإعلام وهيلاري كلينتون وجو بايدن.

وكان استطلاع جديد لمؤسسة غالوب كشف أن الغالبية العظمى من الأمريكيين (56 في المائة) يقولون إنهم أفضل حالًا الآن مما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

بينما ذكر 32 في المائة فقط أنهم أسوأ حالًا مما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، فرض عقوبات في حق 18 مصرفًا إيرانيًّا رئيسيًّا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة “الضغوط القصوى” الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في بيان: “عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية وتضع حدًّا لبرامجها النووية”.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سنة 2015.

وعزا الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده إلى تمادي إيران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، قائلًا: إن طهران استغلت تخفيف العقوبات والحصول على أموال من أجل التوسع وبث القلاقل.

وقال البيت الأبيض: إن العقوبات ستكون كفيلة بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق حول معاهدة جديدة أكثر جدية، لكن طهران تقول إنها لن تتفاوض تحت لغة التهديد.

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