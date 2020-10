ترامب يباشر مهامه بالتوقيع على ورقة بيضاء فارغة في المستشفى!

المواطن - متابعة

أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادة للسخرية؛ بسبب نشر صور تظهر قيامه بالتوقيع على ورقة أثناء وجوده بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك على ما يبدو لإظهار أنه ما زال يعمل ويمارس مهامه، إلا أنه بعد التدقيق في الصور تبين أن الورقة بيضاء فارغة.

The photos released by the WH tonight of the president working at Walter Reed were taken 10 minutes apart at 5:25:59 pm and 5:35:40 pm ET Saturday, according to the EXIF data embedded in both @AP wire postings that were shared by the White House this evening. pic.twitter.com/EzeqIkGdf7

— Jon Ostrower (@jonostrower) October 4, 2020