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ترامب يباشر مهامه بالتوقيع على ورقة بيضاء فارغة في المستشفى!
أصبح مادة للسخرية وانتقده البعض لعدم ارتداء الكمامة

ترامب يباشر مهامه بالتوقيع على ورقة بيضاء فارغة في المستشفى!

2020/10/06
الساعة 2:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ترامب يباشر مهامه بالتوقيع على ورقة بيضاء فارغة في المستشفى!
المواطن - متابعة

أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مادة للسخرية؛ بسبب نشر صور تظهر قيامه بالتوقيع على ورقة أثناء وجوده بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك على ما يبدو لإظهار أنه ما زال يعمل ويمارس مهامه، إلا أنه بعد التدقيق في الصور تبين أن الورقة بيضاء فارغة.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فقد شارك البيت الأبيض صورتين لترامب، دون قناع وجه، من داخل غرفتين مختلفتين، قيل إنهما من مستشفى والتر ريد العسكري الوطني التي يتلقى العلاج بها، وقد ظهر الرئيس الأمريكي في إحدى الصور جالسًا في نهاية طاولة اجتماعات طويلة، يرتدي قميصًا أبيض، ويفحص بعض الأوراق، فيما أظهرت الصورة الثانية ترامب، وهو يوقع على ورقة، تبين بعد تكبير الصورة أنها ورقة بيضاء فارغة.

وشاركت إيفانكا إحدى هذه الصور على حسابها بموقع تويتر، وعلقت عليها قائلة: لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي.

إلا أن الصور لاقت سخرية كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قال بعضهم: إن ترامب يقوم ببطولة مسلسل لتلفزيون الواقع، في حين انتقد البعض الآخر الرئيس لعدم ارتدائه الكمامة.

وكتب أحد المستخدمين: ترامب يفعل الشيء الوحيد الذي يتقنه، وهو التوقيع على ورقة بيضاء، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ومن جهته، علق جون أوسترور، رئيس تحرير صحيفة The Air Current، على الصور بتغريدة قال فيها: إنه بإلقاء نظرة فاحصة على البيانات المضمنة في الصور سنجد أنها تم التقاطها بفارق 10 دقائق فقط رغم محاولة البيت الأبيض إظهار أن ترامب يعمل في أيام مختلفة عن طريق تغيير ملابسه وأماكن التقاط الصور.


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