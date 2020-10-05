ترامب يحث متابعيه على التصويت في سلسلة تغريدات

المواطن - سعد البحيري

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالحه لأجل استكمال مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد.

وعبر سلسلة من التغريدات المتتالية دعا ترامب للتصويت من أجل استمرار محاربة الفساد والأخبار الزائفة كما دعا ترامب الأمريكيين للتصويت من أجل استمرار العمل على إعادة الجنود الأمريكيين من الخارج إلى بلادهم.

وكان ترامب عاد مجددًا صباح اليوم إلى البيت الأبيض بعد فترة وجيزة قضاها في مستشفى والتر ريد العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخرج ترامب في موكب رئاسي؛ لتحية مناصريه المحتشدين أمام المستشفى منذ دخوله إياها قبل يومين، وهي خطوة انتقدها الأطباء بشدة بسبب تجاهله الصارخ للاحتياطات المصممة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان ترامب، قد أصدر سلسلة من مقاطع الفيديو يطمئن فيها الناخبين بأنه يتعافى بعد أن ثبتت إصابته بـ كوفيد-19، وقال: لقد تعلمت الكثير عن كوفيد، وسأفاجئ المواطنين العظماء المتواجدين خارج المستشفى.

وبعد ذلك بوقت قصير، مر الموكب الرئاسي بالقرب من محيط مركز والتر ريد الطبي الوطني، حيث شوهد ترامب من نافذة سيارة دفع رباعي يرتدي كمامة وجه ويلوح لأنصاره.

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