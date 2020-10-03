ترامب يحصل على أعلى جرعة من علاج كورونا

المواطن - متابعة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19، حيث سيتلقى العلاج المكوّن من مجموعة أدوية وفيتامينات.

أنا أتحسن شكرًا لكم

وقبل مغادرته البيت الأبيض ظهر ترامب في مقطع فيديو مقتضب عبر فيه عن شكره وامتنانه للمساندة والدعم الذي تلقاه من الشعب الأمريكي وقادة دول العالم.

وبعد دخوله المستشفى غرد ترامب قائلًا إن حالته الصحية تتحسن بشكل ملحوظ.

الوضح الصحي للرئيس ترامب

وتعليقًا على الوضعي الصحي للرئيس الأمريكي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن الرئيس ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي موضحًا أن الرئيس بدأ في تناول عقار “ريمديسيفر” المضاد لفيروس كورونا.

ويعد “ريمديسيفير” عقارًا مضادًا للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنه في الوريد، لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.

خطة علاجية

ومن العلاجات التي يتلقاها الرئيس الأمريكي أيضًا، أجسام مضادة صناعية، حيث قال طبيب البيت الأبيض، إنه تم حقن الرئيس بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوّره مختبر “ريجينيرون” والذي كان أعطى نتائج أولية مشجّعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وحصل الرئيس الأمريكي بحسب كونلي على أعلى جرعة وهي 8 غرامات، تعمل عند حقنها في جسم المريض على تحييد الفيروس على غرار ما يجب أن يفعله الجهاز المناعي، كما أنه يتناول الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.

وأشار الطبيب إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن “الخطوات التالية”، مضيفًا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضًا بكوفيد-19 تعاني “سعالًا خفيفًا وصداعًا”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

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