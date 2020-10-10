ترامب يشارك في أول مناسبة عامة منذ إصابته بـ كورونا

المواطن - متابعة

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في أول مناسبة عامة له منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع.

وألقى ترامب كلمة من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور الذين تجمّعوا في حديقة أسفلها. وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم “احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام”.

وطالب الرئيس من مناصريه أن يحافظوا على حماستهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما أكد أنه يشعر “بحالة ممتازة” بعد تعافيه من كورونا.

كما شكر مناصريه على تمنياتهم الطيبة له وللسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء من الفيروس. وشدد على أن العلماء الأمريكيين سيقضون “على فيروس الصين من جذوره مرة واحدة وللأبد”، في إشارة إلى كورونا.

كما قال ترامب: “لن نسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكي.. علينا التخلص من الحركة اليسارية في أمريكا.. إذا حكم اليسار الراديكالي سيشن حملة ضد تطبيق القانون”.

واعتبر أن منافسه للرئاسة جو بايدن “خان الأمريكيين الأفارقة” وأن “سياسة الديمقراطيين أثبتت فشلها في الإدارة.. المدن تحترق والديمقراطيون يقولون كل شيء على ما يرام”.

وعن الانتخابات الرئاسية، أشار ترامب إلى أن “مشاكل كبيرة تسجل في بطاقات الاقتراع عبر البريد”.

وعاد وحض مناصريه على التصويت بكثافة خاصةً في فلوريدا، مضيفًا: “وضعنا الانتخابي في تكساس أكثر من ممتاز”.

وتابع متوجهًا لمناصريه: “أنا أحبكم.. اذهبوا للتصويت لنربح 4 سنوات إضافية.. هذه الانتخابات الرئاسية هي الأكثر أهمية”.

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