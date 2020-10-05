ترامب يعود إلى المستشفى بعد إلقائه التحيّة على أنصاره من داخل سيّارته

المواطن - متابعة

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى بعد إلقائه التحيّة على أنصاره من داخل سيّارته.

مراسلة #الحدث: الرئيس الأميركي دونالد #ترمب يغادر المستشفى pic.twitter.com/ymWMB1jkaq — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 4, 2020

وقال ترامب: بعد 7 أشهر من جائحة كورونا تعلمت الكثير حول الفيروس الذي أحاربه.

وتابع في فيديو على تويتر: حضرت زيارة مفاجئة لأنصاري خارج أسوار المستشفى.

وتم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لكورس علاج مكثف خلال اليومين الماضيين.

وقال طبيب ترامب في إيجاز صحفي أمس: إن حالة الرئيس الأمريكي بدأت في التحسن وتواصل التحسن بشكل مستمر، ويمكنه العودة غدًا في وقت مبكر إلى البيت الأبيض لمواصلة مهامه، وفي نفس الوقت يتابع باقي الإجراءات المطبقة في بروتوكول العلاج.

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