ترامب يكشف سراً عجيباً وراء عدم إصابته بالصلع 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل في احتفاظه بشعره البرتقالي الأشقر اللامع دون الإصابة بالصلع رغم تخطيه الـ 70 عامًا إلى تناول البطاطس المقلية.

وأعاد ترامب تغريدة السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض، آري فلايشر، التي تعود لعام 2018، وكان قد أشار فيها إلى تقرير صدر من شبكة ABC الأمريكية أفاد حينها أن هناك مادة كيميائية في بطاطس ماكدونالدز المقلية الشهيرة قد تكون علاجًا للصلع.

بطاطس ماكدونالدز وشعر ترامب

وكان فيشر قد قال في ذلك الوقت: الأمر لا ينجح معي، وذلك نظرًا لأنه أصلع، لكن يبدو أن بطاطس ماكدونالدز تجدي نفعًا مع الرئيس الأمريكي، إذ علق ترامب بعد إعادة تغريدة فيشر قائلًا: لا عجب أني لم أفقد شعري إذًا.

ويأتي تعليق ترامب على صحة شعره في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أفاد بأن الرئيس شطب 70 ألف دولار من ضرائبه لصالح تصفيف شعره.

ولطالما وضع ترامب شعره موضع تساؤل وجدل في أكثر من مناسبة، إذ سمح لمضيف برنامج Tonight Show جيمي فالون بإفساد تسريحة شعره الفريدة في عام 2016 في محاولة لإثبات أنه لا يرتدي شعرًا مستعارًا.

وفي وقت سابق من ذلك العام، أشارت تقارير إلى أن ترامب خضع لعملية زرع شعر بقيمة 60 ألف دولار.

واعترف ترامب في فبراير 2018 بأن لديه بقعة صلعاء بعد أن أكد ذلك تقرير طبي من طبيب البيت الأبيض آنذاك، الدكتور روني جاكسون، وقد قال مازحًا عن ذلك: أحاول بمنتهى الجهد إخفاء تلك البقعة الصلعاء.

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