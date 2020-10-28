ترامب: 9 أو 10 دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن زهاء تسع أو عشر دول عربية أخرى مستعدة للتطبيع مع إسرائيل، دون الكشف عن جدول زمني محدد.

وأضاف ترامب للصحفيين في إشارة إلى العالم العربي: “سيكون لدينا الكثير، أعتقد أننا سنحصل عليها جميعًا.. سيتم الإعلان عن المزيد من الصفقات إلى حد كبير بعد الانتخابات الأمريكية. نحن نقوم بالكثير من العمل الآن”.

وأضاف: “الجمال هو السلام في الشرق الأوسط بلا مال ولا دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث”.

يذكر أن إسرائيل وقعت مؤخرًا اتفاقية سلام تاريخية مع الإمارات واتفاقي تطبيع مع البحرين والسودان.

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