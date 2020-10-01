ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز الريال على بلد الوليد

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز مهم وصعب على بلد الوليد ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين بالجولة الرابعة على ملعب دي ستيفانو معقل الريال في مدينة مدريد حيث سجل اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور هدف الفوز الوحيد للنادي الملكي.

وأُقيمت 3 مباريات أمس الأربعاء في الدوري الإسباني، حيث فاز فريق فياريال على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية لهدف، بينما تعادل نادي هويسكا مع فريق أتلتيكو مدريد بدون أهداف، وفاز إلتشي على نادي إيبار بهدف دون رد.

ويحتل خيتافي حاليًا ترتيب الدوري الإسباني بعدما خاض 3 مباريات برصيد سبع نقاط، حيث واجه فريق ريال بيتيس وانتصر عليه بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين أول أمس الثلاثاء.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز الريال

أما نادي فالنسيا فيتواجد في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وريال مدريد في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، أما فياريال فيحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط.

برشلونة يسعى للفوز على سيلتا فيغو

وسيخوض برشلونة اليوم الخميس، مباراة مهمة أمام فريق سيلتا فيغو، حيث يسعى الفريق الكتالوني للفوز في المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.

وخاض برشلونة حتى الآن، مباراة واحدة في الدوري الإسباني وكانت ضد فريق فياريال، حيث فاز النادي الكتالوني برباعية نظيفة على الغواصات الصفراء يوم الأحد الماضي.

ويحتل البارشا حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني، حيث خاض أقل عدد من المباريات بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 الذي انتهى يوم 23 أغسطس الماضي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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