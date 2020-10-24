ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد ختام الجولة الثانية

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي الاتفاق لصدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، وذلك بعد فوزه الصعب اليوم السبت على نادي العين بهدفين لهدف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين اتفاقي:

وكانت مباريات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين اختُتمت اليوم السبت بـ مباراتين، حيث فاز الاتفاق على العين، بينما سقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي الفتح .

أما نتائج مباريات أمس الجمعة، فكانت انتهت، بفوز القادسية على نادي ضمك بثنائية لهدف، بينما تعادل الشباب مع نادي الرائد بهدفين لكل فريق، وفاز الفيصلي على الباطن بثنائية لهدف.

بينما انتهت مباريات أول أمس الخميس، بتعادل أبها ضد الهلال بهدف لكل فريق، بينما فاز التعاون على النصر بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الوحدة بهدف دون رد.

ويتواجد الاتفاق حاليًّا في الصدارة بست نقاط، ثم يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد ست نقاط، وأتى الرائد بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، ثم الفتح رابعًا برصيد 4 نقاط، أما الفيصلي فاحتل المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الحادي عشر بعد تعادله اليوم ضد الفتح، ليحقق أول نقطة له في دوري المحترفين بالموسم الجديد.

الهلال سابعًا والنصر في مراكز الهبوط:

ويحتل نادي الهلال المركز السابع في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد أربع نقاط، أما نادي النصر وصيف الموسم الماضي فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد صفر من النقاط، وذلك بعد خسارته في أول مباراتين ضد ناديي الفتح والتعاون.

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