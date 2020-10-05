ترتيب ريال مدريد بـ الدوري الإسباني بعد لقاء ليفانتي

المواطن - محمد سمعه

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوز مهم على حساب نادي ليفانتي بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الريال فاز على ليفانتي بفضل هدفين أحرزهما كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة.

ريال مدريد يفوز بثنائية ويصعد للصدارة

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز 10 نقاط في المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فريق ليفانتي عند ثلاث نقاط بالمركز الثامن عشر.

وسيخوض الريال لقاء الجولة السادسة في الدوري الإسباني ضد نادي قادش يوم 18 أكتوبر الجاري حيث تُقام المباراة على ملعب ألفريدو ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان الويلزي جاريث بيل غادر الريال وانضم إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

كما رحل اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز عن صفوف نادي ريال مدريد وانضم للعب مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي.

وكان الريال ودع دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 من دور ثمن النهائي بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل هدفين في مجموع مباراتي دور الستة عشر.

وسبق لـ الريال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 13 مناسبة كان آخرها في عام 2018 على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

زيدان يُدرب الريال في ولايته الثانية

وتولى الفرنسي زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد في الولاية الثانية له خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي قاد الريال للفوز بلقب كأس العالم للأندية بعام 2018.

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