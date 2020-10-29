تردد ام بي سي دراما 2020

قنوات أم بي سي كثيرة، وهذه القنوات في تجدد مستمر لذلك يبحث الجميع عن تردد ام بي سي دراما 2020 والتي تعرض كثير من المسلسلات لعدد من كبار النجوم.

قنوات ام بي سي

قنوات أم بي سي لها نسبة مشاهدات كبيرة وذلك لأنها تقدم محتوى متنوع من جميع الأعمال التلفزيونية المختلفة ما بين المصرية، التركية، الهندية، الكورية، الخليجية، والسورية، واللبنانية، ولذا فهي ذات شعبية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة لقنوات الأفلام الأجنبية.

تتميز قناة ام بي سي أنها تقدم العديد من الأعمال الدرامية والتي يحبها الكثير من المشاهدين لذا فهى تقدم هذه الأعمال على قمر نايل سات وعرب سات وبجودة عالية ودون وجود فواصل اعلانيه طويله او مملة.

جميع قنوات ام بي سي

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قناة ام بي سي بلس دراما

تعتبر قناة ام بي سي بلس دراما من أكثر قنوات ام بي سي مشاهدة في الشرق الأوسط وذلك لأنها تقدم أفضل المسلسلات التركية والهندية والعربية وكذلك المسلسلات الاجنبية والخليجية والتي تكون مشهورة على نطاق واسع ومحبوبه لدى المشاهدين.

تردد ام بي سي دراما بلس 2020

التردد: 11938.

القمر: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: اتش دي.

تردد أخر قناة ام بي سي دراما بلس

التردد: 12015.

القمر: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: اتش دي.

الأعمال الدرامية التي تقدمها قناة ام بي سي بلس دراما

مسلسل عروس بيروت.

مسلسل الكبريت الأحمر.

مسلسل ساق البامبو.

مسلسل بداية.

مسلسل الكبير اوي بجميع اجزائه.

مسلسل اخر شتاء.

مسلسل ظل الرئيس.

بعد أن تحدث من خلال موقع المواطن على تردد ام بي سي بلس دراما 2020 سنتحدث عن تردد باقة جميع قنوات ام بي سي

تردد قناة ام بي سي 1

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

أهم البرامج التي تقدمها قناة إم بي سي 1

برنامج صدى الملاعب

برنامج التفاح الأخضر.

برنامج صباح الخير يا عرب.

برنامج Arab got talent

تردد قناة ام بي سي 2

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

تعتبر قناة ام بي سي 2 اول قناة تقوم بعرض الافلام الأجنبية التي يتم تصنيعها في هوليود، وتقدم العديد من البرامج ومن أهم البرامج التي تقدمها:

برنامج سكوب مع ريا.

برنامج أنا والسينما.

برنامج نجم الشهر.

تردد قناة ام بي سي بوليود

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

تتميز قناة ام بي سي بوليود بأنها تقدم الأعمال الدرامية الهندية والافلام الهندية.

ومن أهم الأعمال الدرامية التي تقدمها:

للعشق جنون.

أنت لي.

هوس مايا.

تردد قناة ام بي سي دراما

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تتميز قناة ام بي سي دراما بأنها تعرض الأعمال الدرامية العربية والمصرية والتركية والخليجية، وهذه الاعمال تكون لها صلة بالواقع الذي نعيش فيه، مما يجعلها قناة ذات مشاهده عالية.

تردد قناة ام بي سي مصر

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

أكثر ما تقدمه قناة إم بي سي مصر هي البرامج المتنوعة مثل برامج دينية، برامج سياسية، برامج فنية، ومواهب، وبرامج للطبخ، وأشهر البرامج التي تقدمها:

برنامج من القلب الى القلب

برنامج الشيف حسن

برنامج ذا فويس للكبار وذا فويس كيدز للأطفال.

برنامج يحدث في مصر.

تردد قناة ام بي سي ماكس

التردد: 11560.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

تعرض القناة أفضل الأفلام الأجنبية في هوليود وقامت بعرض أول لفيلم:

Cheaper by the dozen 2.

Robots.

تردد قناة ام بي سي 3

التردد: 11270.

القمر: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ام بي سي 3 قناة مخصصة للأطفال تقوم بعرض الأفلام الكرتونية والمسلسلات القصيرة كما أن لها نسبه مشاهده عالية وذلك لأن هذه القناة تحترم الأخلاق والآداب العامة للأطفال وتقدم محتوى يساعد الأطفال على فهم الآداب الصحيحة كما انها تقدم عدد من الأفلام الكرتونية التي يحبها الكبار وليس الصغار فقط.

تردد قناة ام بي سي أكشن

التردد: 11476.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

تعتبر قناة ام بي سي كشن بث قناة مخصصة للأفلام والمسلسلات الاجنبية والتي تقوم بعرضها على مدار 24 ساعة دون توقف أو وجود فواصل اعلانيه طويلة ومن أهم المسلسلات الاجنبية التي تعرضها:

NCIS

Hawaii Five

كما أنها تقدم برنامج للمصارعة مثل

RAW.

After burn.

تردد قناة ام بي سي 4

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

تتميز قناة ام بي سي 4 بانها تقدم المسلسلات الاجنبية الكوميدية، والمسلسلات الخليجية والسورية والتركية، وبرامج الاهتمام بالمرأة والصحة والجمال.

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