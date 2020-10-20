تردد قناة الحياة مسلسلات

قنوات الحياة من أشهر القنوات العربية على شبكة نايل سات وتتميز بتقديم الأعمال الفنية المتنوعة وقد يبحث البعض عن تردد قناة الحياة مسلسلات لكي يشاهد الأعمال الدرامية الرائعة على القناة

معلومات هامة عن قناة الحياة

من المعروف أن الحياة هي شبكة كبيرة من القنوات الرائعة التي تسعى إلى تقديم محتويات ترفيهية رائعة منها المسلسلات والبرامج المتنوعة والأفلام وغيرها ولذلك وقبل أن نوضح تردد قناة الحياة مسلسلات يجب أن تتعرف على أهم المعلومات عن قنوات الحياة والتي نقدمها لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن وهي كالتالي:

شبكة قنوات الحياة تعتبر من القنوات المصرية التي يتم بثها من خلال قمر نايل سات وهي تعتبر من شبكات القنوات التي تدخل تحت الإطار الترفيهي فيبث من خلالها العديد من البرامج والمسلسلات وغيرها إضافة إلى قناة منفردة مخصصة للمسلسلات وهي قناة الحياة مسلسلات. إضافة إلى ذلك يمتلك هذه القنوات مجموعة من رجال الأعمال ويوجد للقناة 2 استوديو يتم البث من خلالهما واحد يتواجد في مدينة السادس من أكتوبر أما الآخر فيوجد في برج التجارة العالمي الذي يتواجد على كورنيش النيل.

رئيس هذه القناة هو الأستاذ محمد عبد المتعال ورئيس مجلس إدارة القناة هو السيد البدوي شحاتة وهو رجل أعمال مصري معروف

مسلسلات الحياة لرمضان 2020

قدمت قناة الحياة مسلسلات العديد من الأعمال الدرامية الرائعة الخاصة بشهر رمضان لعام 2020 م والتي أمتعت الكثير من المشاهدين وأدت إلى جزب الكثيرين أيضًا من خلال انفرادها بعرض أجمل المسلسلات من خلال تردد قناة الحياة مسلسلات لهذا الشهر الكريم وكان من بين هذه المسلسلات ما يلي:

قدمت القناة مسلسل ب 100 وش ويقوم ببطولة هذا المسلسل الرائع الفنانة نيلي كريم والفنان آسر ياسين بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الفنانين الذين شاركوا في هذا العمل الفني الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي رائع مما جذب المشاهدين كثيرًا وأدى إلى تصنيفه من أفضل المسلسلات الرائعة التي تم تقديمها في هذا الشهر الكريم.

إضافة إلى ذلك قد قدمت قناة الحياة مسلسلات عمل فني رائع ومميز أيضًا وهو مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة المعروف بأدوار الأكشن الرائعة وتدور أحداث هذا المسلسل حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة رقم 103 صاعقة الذي استشهد بكمين مربع البرث الذي يتواجد في مدينة رفح بمصر أثناء أحدى الضربات الإرهابية وذلك سنة 2017م.

قدمت القناة أيضًا مسلسل يعد من المسلسلات الرائعة التي حققت أعلى المشاهدات وأثارت الكثير من الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة للأدوار الرائعة التي قام بها أبطال هذا العمل الرائع وهو مسلسل البرنس للفنان الصاعد محمد رمضان بالإضافة إلى كوكبة رائعة من النجوم والأبطال منهم الفنان أحمد زاهر وغيرهم.

تدور أحداث هذا المسلسل في إطار اجتماعي رائع حول الخلاف على الميراث بعد وفاة أبيه وتتوالى الأحداث بين المشاجرات العائلية بين الأخوة في عائلة رضوان البرنس.

وكان أيضًا من المسلسلات الجيدة التي حصلت على ترتيب جيد ورائع بين مسلسلات قناة الحياة مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف فقد اعتبره البعض من أهم وأفضل المسلسلات التي قدمتها قناة الحياة في شهر رمضان الفضيل.

فتدور أحداث هذا المسلسل حول مهندس مختص في المجال التقني ويريد السيطرة على التكنولوجيا الحديثة التي ملئت العالم في عام 2120 ودمرت كل شيء جميل وأصبحت هي من تتحكم في الأشخاص وتتوالى أحداث المسلسل وتزدهر خصوصًا بعد وجود إنسان آلي مستنسخ منه تمامًا يحاول تدمير العالم.

إضافة إلى ذلك قد قدمت قناة الحياة مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال والذي يتحدث بشكل خاص عن الحياة في المناطق الشعبية وما يدور بها وحياة الفتوات وتحكمهم في أهل المنطقة بالقوة وفرض السيطرة.

وقدمت أيضًا قناة الحياة مسلسلات عمل من أجمل أعمال الفنان عادل أمام وهو مسلسل فلانتينو الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي رائع عن رجل أعمال يملك مجموعة من المدارس الدولية وتسيطر عليه تصرفات زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وتتوالى الأحداث بالخلافات الزوجية التي تبدأ بينهما في إطار كومدي شيق ورائع.

تردد قناة الحياة مسلسلات

التردد هو: 11353.

معدل الترميز 27500.

قمر صناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5 إلى 6

تردد قناة الحياة 2

بعد أن وضحنا لكم تردد قناة الحياة مسلسلات يجب أن نوضح تردد قناة الحياة 2 وهو كالتالي:

تردد: 10891

معدل الترميز هو: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

اسم القناة في الريسيفر: الحياة تي في.

تردد قناة الحياة الحمراء

بعد أن بينا فيما سبق تردد قناة الحياة مسلسلات سنوضح تردد قناة الحياة المميزة باللون الأحمر والتردد كالتالي:

اسم القناة: قناة الحياة مميزة باللون الأحمر.

أسم القمر: قمر نايل سات.

استقطاب القناة: أفقي.

التردد المعروف لها: 12206.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6

جودة القناة هي: SD

قنوات شبكة تليفزيون الحياة

تتعدد قنوات شبكة الحياة فبالإضافة إلى قناة الحياة مسلسلات يوجد العديد من القنوات الأخرى التابعة لشبكة قنوات الحياة وهي كالتالي:

الحياة مسلسلات.

موجه كوميدي.

قناة الحياة.

الحياة نور.

الحياة والناس.

الحياة2.

الحياة الآن.

أشهر مزيعي قنوات الحياة

تضم شبكة قنوات الحياة مجموعة رائعة من المزيعين الذين تالقوا كثيرًا وشاركوا في جذب الكثير من المشاهدين للقناة بما يقدمونه من برامج وأعمال رائعة ومن بينهم:

عمرو أديب.

أشرف عبد الباقي.

دعاء فاروق.

رزان مغربيي.

فاروق جويدة.

شريف عامر.

رولا خرسا.

دعاء عامر

لبنى عسل.

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