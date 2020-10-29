تردد قناة ام بي سي 5

دائمًا يبحث الكثيرون عن تردد قناة ام بي سي 5 فهي إحدى قنوات ام بي سي التي يتم بثها من السعودية والإمارات، كما أنها تقوم بعرض الكثير من البرامج والمسلسلات والأفلام المتنوعة.

تردد قناة ام بي سي 5

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح ما هو تردد قناة ام بي سي 5 حيث تعد قناة ام بي سي 5 من أهم قنوات مجموعة ام بي سي العربية التي قد انطلقت وتميزت كثيرًا ويتم البحث عنها بشكل كبير وترددها كالتالي:

التردد: هو 11559.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما أن تردد قناة ام بي سي المغرب على العرب سات يكون كالتالي

التردد هو: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هى خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي 5 المغربية

بعد أن تعرفنا على ما هو تردد قناة ام بي سي 5 فيجب أيضًا أن نتعرف على خطوات ضبط قناة ام بي سي 5 المغربية وهي كالتالي

يتم الضغط على القائمة التي توجد على ريموت الرسيفر وسوف يظهر لك على الشاشة خيارات اختار منها تثبيت.

ثم قم بالضغط على تثبيت يدوي، ثم اختر القمر الصناعي من خلال قائمة الأقمار وأدخل على هذا التردد الذي قد قام موقعنا بذكر من قبل.

وقم باختيار القطبية سواء كانت رأسي أو أفقي.

ثم قم بإدخال معدل الترميز وهو 27500 واضغط على Ok من خلال ريموت الرسيفر، ثم قم بعد ذلك بعمل حفظ.

قناة ام بي سي 2

تعد قناة ام بي سي 2 من القنوات التي تقوم بعرض الأفلام المختلفة مثل أفلام الأكشن والتحقيق والجريمة، كما أنها تتميز بعرضها للأفلام الجديدة التي تكون حاصلة على جوائز عالمية وجوائز أوسكار في الأفلام.

كما قام موقعنا أيضًا بتوفير تردد قناة ام بي سي 2 وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي 3

بعد أن تعرفنا على ما هو تردد قناة ام بي سي 5 فيجب أيضًا أن نتعرف على ما هو تردد قناة ام بي سي 3 حيث أن قناة ام بي سي 3 تعد من ضمن قنوات مجموعة ام بي سي العربية المملوكة للدولة السعودية.

كما أن هذه القناة تهتم دائمًا ببث برامج ترفيهية وتعليمية وثقافية وتربوية والكثير من مسلسلات الكرتون والإنمي الجديدة بالإضافة إلى أفلام الكرتون والمسلسلات الدرامية الخاصة بالأطفال وكل هذه الأشياء التي تقدمها هذه القناة تخص الأطفال.

وقد حصلت قناة ام بي سي 3 على نسب مشاهدة كبيرة جدًا، كما أن تردد هذه القناة كتالي

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

وتردد قناة ام بي سي 3 على العرب سات كالتالي

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة ام بي سي 4

قناة ام بي سي 4 تعد من القنوات الاجتماعية التي تنتمي لقنوات ام بي سي العربية، كما أنها تتميز بالكثير من البرامج التعليمية وبرامج المسابقات العالمية.

بالإضافة إلى برامج الغناء والكثير من المسلسلات التي يتم بثها في رمضان بالإضافة إلى المسلسلات الأجنبية التي تكون مترجمة للغة العربية وتردد قناة ام بي سي 4 كالتالي

تردد القناة: 11938 و11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

قناة ام بي سي ماكس

القمر الصناعي: 11560 و11938.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي بوليود

قناة ام بي سي بوليود تعد من القنوات التي تخصصت في بث جميع المسلسلات الهندية والأفلام الهندية، كما حصلت هذه القناة على بحث كبير جدًا عن ترددها لأنها تعد من ضمن قنوات شبكة ام بي سي وترددها كتالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت

تعد هذه القناة من ضمن قنوات شبكة ام بي سي الموجودة في الوطن العربي، كما أنها تقوم بتقديم البرامج الرياضية.

فهي قناة رياضية تقوم بنقل كل المباريات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتهتم دائمًا ببث هذه المباراة والتعليق عليها وترددها كتالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد هو: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: بدر سيكل.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة ام بي سي مصر

بعد أن قام موقعنا بتوضيح ما هو تردد قناة ام بي سي 5 فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح قناة ام بي سي مصر حيث أن هذه القناة يتم عرضها على القمر الصناعي نايل سات وتقوم بعرض الكثير من المسلسلات القوية وخاصة في شهر رمضان القادم.

وسوف تقوم بتقديم أقوى المسلسلات الرمضانية الرائعة وترددها كتالى

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470 أو 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة ام بي سي العراق

قناة ام بي سي العراق تعد من ضمن قنوات ام بي سي التي تقوم بنقل كل الأخبار التي تخص دولة العراق، كما أن هذه القناة تتميز بأنها تهتم بجميع أخبار العراقيين.

وقد قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي العراق الجديد لكي تقومون بمتابعة جميع المسلسلات والأخبار والبرامج والأحداث من خلال هذه القناة وترددها كتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

القطبية: أفقي إلى عمودي.

معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2

يتم بث هذه القناة من المملكة العربية السعودية، كما أنها تقوم بعرض كل المباريات الرياضية من خلال بث مباشر لها.

وتقوم قناة ام بي سي برو بتغطية كل المباريات وتقدم هذه المباريات في الاستوديوهات التحليلية التي تقوم بعمل تحليل دقيق لكل المباريات الرياضية التي يتم عرضها من خلال القناة وتردد القناة كالتالي

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

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