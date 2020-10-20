تردد قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما هي إحدى القنوات العربية السعودية التي يعشقها الكثيرون ودائمًا يبحثون عن تردد قناة روتانا سينما فهي دائمًا تقوم بعرض الأفلام الحصرية على مدار 24 ساعة بدون أي توقف.

قناة روتانا سينما

قبل أن نتعرف على ما هو تردد قناة روتانا سينما فيجب أن نتعرف أولاً على قناة روتانا سينما حيث أنها قناة عربية يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

كما أنها تعرض الكثير من الأفلام العربية والخليجية المختلفة القديم والجديد، وتقوم بعرض الكثير من الأفلام الحصرية وتعمل على مدار 24 ساعة.

كما تقوم بعرض كل جديد سواء أفلام مصرية أو أفلام عربية مختلفة وتقوم أيضًا بعرض الأفلام الحصرية على شاشتها لأول مرة عن طريق بثها المجاني طوال اليوم.

كما أنها قناة سعودية من إحدى مجموعة قنوات روتانا التي قد تم إطلاقها على الأقمار الصناعية في عام 2004 وملكية هذه القنوات ترجع إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال.

ولقد تخصصت قناة روتانا سينما في عرض الأفلام السينمائية المختلفة الجديدة وبمرور الوقت استطاعت أن تقوم القناة بعرض برنامج هالة شو الذي كان يتم عرضه على شاشة روتانا سينما وكانت تقدمه الدكتورة هالة سرحان.

كما أنها هي التي قامت بإنشاء شعار القناة وهو مش هتقدر تغمض عينيك وأصبح هذا الشعار هو الشعار الأساسي لها حتى الآن، ولكن قد تم وقف هذا الشعار من القناة وعادت مرة أخرى قناة روتانا سينما تتخصص في تقديم الأعمال السينمائية.

وبعد مرور الوقت قد تم تطوير القناة حتى تصبح في شكل جديد وتعرض الأفلام الخليجية المتنوعة التي كان يتم عرضها في المهرجانات العالمية التي كانت تحصل على الكثير من الجوائز.

برامج قناة روتانا سينما

قناة روتانا سينما لم يكن لها أي برنامج، ولكن كان يعرض عليها برنامج عرب وود وهذا البرنامج وهو برنامج لم يعرض من قبل على أي قناة أخرى فهو فريد من نوعه ويقوم بعرض جميع أخبار الفنانين العالميين وجميع أخبار الفن.

كما أنه يقوم بعرض جميع أخبار عالم الغناء الغربي والعربي والمهرجانات بجانب كل اللقاءات الحصرية ولقطات العديد من المؤتمرات الفنية.

قناة روتانا سينما بث مباشر

قناة روتانا سينما قامت بإضافة بث مباشر لموقعها وذلك حتى يتمكن جميع متابعين القناة من مشاهدتها في كل مكان أول بأول وبشكل مجاني وبدون أي تشفير.

فهي تعرض الأفلام بشكل مستمر طوال اليوم وقد تم تزويد زر البث المباشر للترددات حتى يتمكن مشاهد القناة بمتابعة الأفلام كلها على شاشة روتانا سينما وحتى يتعرف على كل أخبار القناة.

كما أنه من الممكن أن يتم زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة روتانا سينما مثل تويتر، انستغرام، فيسبوك.

استقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد

قناة روتانا سينما قد تم تغيير ترددها لتردد جديد على القمرين نايل سات وعرب سات بدر 6 حتى تعمل على تحسين إشارة البث.

وأيضًا حتى تقوم بتحسين الصورة لكي يتم عرضها بطريقة جيدة وتكون نقية لجميع مشاهدي القناة وبدون أي تقطيع بالصورة أو الصوت وبدون تشويش من خلال ترددها الجديد.

وسوف يقوم موقع المواطن بعرض تردد قناة روتانا سينما لكم على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وبدر سات حتى يتم مشاهدة القناة بتقنية الـ hd الحديثة.

تردد قناه روتانا سينما 2020

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11295.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

كما أن قناة روتانا سينما قد حصلت على مكانة عالية في قلوب الكثير من المشاهدين وأصبحت من أكثر القنوات المهمة التي تقوم بعرض الأعمال السينمائية بشكل مستمر.

وهذا قد جعلها متميزة جدًا بين القنوات الأخرى التي تقوم بعرض نفس المحتوى الذي تقوم بعرضه قناة روتانا سينما ولكنها تحظى على نسب مشاهدة مرتفعة جدًا مما أدى إلى حصول هذه القناة على جوائز كثيرة.

باقات قنوات روتانا

بعد أن تعرفنا على ما هو تردد قناة روتانا سينما 2020 فيجب أن نتعرف أيضًا على باقة قنوات روتانا حيث يوجد منها الكثير من القنوات ومنها ما يلي

تردد قناة روتانا دراما: هذه القناة تقدم الكثير من المسلسلات الدرامية على شاشة التلفزيون وتقوم بالتركيز على المسلسلات السورية والخليجية التي تحظى على نسبة مشاهدة عالية بين المسلسلات العربية، كما أنها قد أضافت فترة كبيرة جدًا لقنوات روتانا.

تردد قناة روتانا كلاسيك: وهذه القناة تعد من أهم القنوات الفضائية فهي تهتم بعرض الكثير من الأفلام الكلاسيكية من الزمن الجميل والتي يحبها العديد من المشاهدين الذين يحبون أفلام الأبيض والأسود.

كما أنها تنفرد بعرض مجموعة كبيرة ونادرة من كلاسيكيات السينما المصرية.

تردد قناة روتانا خليجية: هذه القناة هي قناة عربية تعد من ضمن قنوات روتانا الفضائية، كما تهتم بعرض الحفلات الغنائية لبث كبار المطربين الخليج والوطن العربي فهي تقوم بإحياء التراث الخليجي الأصيل.

تردد قناة روتانا كليب: هذه القناة تعد من أشهر قنوات روتانا العربية التي تقدم أجمل وأرقى الأغاني بطريقة الفيديو كليب وتقوم أيضًا بعرض الأغاني التي قد قامت بإنتاجها شركة روتانا للإنتاج الفني والموسيقى.

تردد قناة روتانا موسيقى: وهذه القناة تقوم بعرض الكثير من الأغاني العربية القديمة والجديدة والفيديو كليب المصور.

كما أنها تعد من أهم الأغاني التي يتم إنتاجها من خلال شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كما أنه يوجد نسبة مشاهدة عليها بالوطن العربي.

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