تردد قناة طيور الجنة عربسات

عندما تبحث الأمهات عن قناة تعرض محتوى هادف يعلم أطفالهم بشكل جيد فغنها تختار قناة طيور الجنة لذلك تبحث عن تردد قناة طيور الجنة عربسات أو نايل سات من اجل إضافتها ضمن قائمة القنوات الفضائية.

نبذة عن قناة طيور الجنة

أوضح موقع المواطن أن في عام 2008 ظهرت قناة طيور الجنة ضمن قنوات القمر الصناعي نايل سات ولكن كان بداية ظهروها كبث تجريبي ولكنها سرعان ما حققت نجاح كبير ورضا الأهل عن المحتوى الذي يعرض عليها من أجل الأطفال.

حيث اعتمد على تقديم أسس التربية والتعليم في شكل غنائي يجعل الطفل يستقبل المعلومة وأسلوب التربية بشكل جيد وقابل للتطبيق لأنها كانت تدمج التربية والتعليم مع الرفاهية والصور المتحركة أو الأشخاص الذي يعرضون الفكرة في شكل تجارب مروا بها.

في وقت قصير تمكنت قناة طيور الجنة من جذب انتباه الطفل بسبب ما تعرضه من فيديو كليب مصورة تمتلئ باللعب والضحك والنصائح والتحذيرات وتعليم أسس الدين مثل أركان الإسلام الخمس وكيفية الوضوء والصلاة وآداب الطعام.

معلومات عن قناة طيور الجنة

مؤسس هذه القناة هو خالد مقداد بالتعاون مع بعض الشركاء حيث أنه اختار مدينة عمان بالأردن ليجعلها مركز إدارة القناة كما حدد أن الإرسال الخاص بها يتم بثه من البحرين.

قناة طيور الجنة هي عبارة عن سلسلة أو مجموعة من القنوات التي تحمل نفس الاسم ولكن الشعار يختلف شكله ولونه بالإضافة إلى أن المحتوى يتغير أيضًا على كل قناة من مجموعة قنوات طيور الجنة.

ومؤخرًا تم إنشاء صفحة تخص القناة على مواقع التوصل الاجتماعي الفيسبوك أو انستجرام أو سناب شات من أجل مشاركة كل ما هو جديد مع فريق إعداد القناة ونجوم القناة إلى جانب عرض الفيديوهات الجديدة وتوقيت البرامج وإخبار المتابعين بكل ما يحدث من تغيرات في التردد أو المواعيد.

مراحل تطوير قناة طيور الجنة

تم تطوير القناة وأصبح منها قناة طيور الجنة بيبي باللغة الإنجليزية حيث أنها تعرض ما يعرض على قناة طيور الجنة بالعربية ولكن مترجم باللغة الإنجليزية وهذا جعل فئة كبيرة من أطفال العالم وليس الوطن العربي فقط يتابعون قناة طيور الجنة.

ثم استمر التطور والتقدم وتم بث قناة طيور الجنة بيبي التركية التي تحمل شعار يكتب عليه bebek ولكن هذه القناة تعرض على تطبيق أو موقع اليوتيوب وهي تقدم محتوى للأطفال الذين يتحدثون باللغة التركية.

ثم تطورت القناة أكثر وأكثر حيث قدمت قناة خاصة للأطفال الذين يتحدثون باللغة الفرنسية من اجل مخاطبة قدر كبير من الأطفال وتعليمهم القيم والأسس التعليمية والتربوية.

تردد قناة طيور الجنة 2020

إن الأسر التي كانت تسمح لأطفالها بمشاهدة قناة طيور الجنة فقد فوجئت بأن بث القناة توقف وهذا بسبب أن القائمين على إدارة القناة يريدون التجديد والتطوير ولكن هذا التوقف لم يستمر طويلاً بل وعاد بشكل جديد وجودة صوت وصورة بشكل نقي جدًا ولكن تغير التردد.

وهذا جعل الأطفال لم يستطيعوا مشاهدة ومتابعة كل ما يعرض على القناة من محتوى جيد يتمثل في أغاني تعليمية تعلم الطفل الأرقام والحروف والخضروات بأشكالها والفواكه أيضًا والألوان والأماكن الهامة وما يحدث بداخل تلك الأماكن مثل المساجد عن طريق تقديم أغنية دينية تعلم الطفل احترام المسجد وطهارة من يدخله.

ولهذا فإن من يبحث عن تردد قناة طيور الجنة عربسات علية بالتوجه إلى قائمة جهاز الاستقبال الخاص به الريسيفر ثم النقر على زر التحديث واختيار القمر الصناعي عرب سات وكتابة التردد التالي 11315 بمعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أما من يريد تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات عليه بإتباع الخطوات السابقة وكتابة التردد الآتي 11310 بمعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

أهم البرامج التي تعرض على قناة طيور الجنة

إن الأسر التي تبحث عن تردد قناة طيور الجنة عربسات فإن الهدف من البحث هو متابعة أطفالهم وحبهم للبرامج الآتية:

الرسام الصغير.

رياضة في رياضة.

حروف الهجاء.

مغامرات كامبنج.

من أنا.

نشرة أخبار الدار.

طيور الجنة في عيونهم.

نصائح رمضانية.

قناة طيور الجنة اون لاين

تم إطلاق بث مباشر لقناة طيور الجنة لجميع برامجها وأغانيها بالاتفاق مع موقع مشاهد من أجل الاستمتاع بها في حالة قطع البث من على التلفاز أو إذا كان الطفل خارج المنزل ويريد متابعة القناة على هاتفه عليه بالدخول على هذا الموقع بالضغط هنـــــا مباشرة.

وهنا قد يجد كل ما يعرض على القناة بدون حذف أو تقطيع ولكن يجب أن يحمل الطفل هاتف مزود بخدمة انترنت عالية.

أسماء النجوم على قناة طيور الجنة

توالت النجوم والفنانين على قناة طيور الجنة فمنهم من غادرها ومنهم من جاء ليحل محل غيره ولكن جميعهم يمتلكون الموهبة الفريدة التي أثرت بشكل كبير في نفوس الأطفال ومنهم الآتي:

فنانين غادروا قناة طيور الجنة

عمر الصعيدي والد كلاً من لين الصعيدي ومايا الصعيدي.

محمد بشار.

ديمة بشار.

أشرف يوسف.

مصطفى العزاوي.

بلاب الكبيسي.

أسامة النسعة.

رغد الوزان.

طيف الزهراني.

أمينة كرم.

ليان سميح.

شهاب الشعراني.

النجوم الحاليين على قناة طيور الجنة

براء العويد.

الوليد مقداد.

المعتصم بالله مقداد.

جنى مقداد.

مؤمن الجناني.

مراد شريف.

أسماء الأغاني التي تعرض على قناة طيور الجنة

الأرنب والسلحفاة.

حميدو.

حميدو القطة.

ماما جابت بيبي.

بابا جابلي بالون.

فصل الصيف.

أغنية الحروف.

اغنية الألوان.

الأرنب والثعلب.

حمار جحا.

ماجينا ماجينا.

اليوم عيد.

مرة طلعنا.

كيف الحال.

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