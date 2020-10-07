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ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة
إما الاستمرار أو العودة إلى المدارس حضوريًا

ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة

2020/10/07
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة
المواطن - الرياض
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1 منصة مدرستي:
2 قنوات عين:

تسود حالة من الترقب بعد مرور 5 أسابيع على التعليم عن بعد، حيث ينتظر صدور قرار إما باستمرار التعليم عن بعد أو العودة إلى المدارس حضوريًا.

وأنهت وزارة التعليم مع نهاية الأسبوع الخامس قبل أيام، تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد، حيث كانت خلال الأسابيع الخمسة الماضية المدرسة وما زالت تمثل مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي، وتواصل جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات.

منصة مدرستي: 

وعملت وزارة التعليم على إنجاز منصة “مدرستي” التي تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و525 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.

قنوات عين: 

وتستمر العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة، فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن مسابقة مدرستي، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

 


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    261 تعليقات
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    توشي
    4 ساعة

    ياليت تكون حضوريآ لروضه والصف الاول والثاني وثالث ابتدائي فقط لانهم صغار ع المنصه

    0
    رد
    ام محمد
    4 ساعة

    والله الدراسه عن بعدتعب الام تمسك البيت ولا تحل الواجب ولا تتابع حفظها القران بنتي من الجوال تعبت عيونها نظر وكمان التعليم كلو للام الطلاب مو فاهمين شي ياريت ترجع الدراسه حضورياً وغير وقت الدروس يفصل النت لازم نسدد ولا خلصت البيانات ماراعيتو ظروف الناس كيف الكل مع ازمه كورونا محتاجه وظروفهم صعبه …

    0
    رد
    سليم الحارثي
    4 ساعة

    خصوصا الأمهات يريدون العودة للمدارس
    وذلك للهروب من إزعاج الأبناء ومتابعتهم
    وقد عرفوا مكانة المعلم ودوره الفعال في المجتمع
    لكن رب ضارة نافعة

    0
    رد
    مهند علاء
    4 ساعة

    يارب التعليم عن قرب بليز والله جاهزين نلبس دروع علشان عن قرب تكفوووون

    0
    رد
    ام محمد
    4 ساعة

    والله التعليم عن بعد كله الأم اللي تحب وتجاوب الطلاب مو فاهمين شي من الدراسه
    ياريت ترجعوها حضورياً افضل

    0
    رد
    سليم الحارثي
    4 ساعة

    أنا قائد مدرسة وولي أمر
    التعليم عن بعد مفيد جدا إذا وجد معلم حريص وولي أمر طالب حريص وقائد متابع ومشرف متابع
    أما من يطالب بالعودة للمدارس فهذا شخص يريد الهروب من المسؤلية بحيث يرمي الطالب عند الباب الصباح ويأخذه الظهر وانتهت المسؤلية
    وللمعلومية أصبح عمل المعلم في منصة مدرستي وكذلك االقاىد وكذلك المشرف والطالب مكشوف للجميع
    لا أحد يستطيع التقصير
    لكن داخل الفصل قد يكون هناك تقصير ولا أحد يعلم عنه
    أخيرا
    هناك مقولة عظيمة لوزير الصحة وهي
    لن يكون هناك عودة مالم نحصل على لقاح ضد هذا الوباء
    نسأل الله سبحانه إن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل مسلم

    0
    رد
    تولين
    4 ساعة

    الي يقول حضوري شكله ماعنده أطفال بس يتكلم كذا مستحيل الأمهات يرسلون عيالهم ونشا الله كرونا تنتهي

    0
    رد
    تولين
    4 ساعة

    والله عن بعد نفهم ونشارك معا المعلمه طيب لو حد من الطلبه معا كرونا رح ينقل العدوه لي أهله ويمكن فيه كبار سن

    0
    رد
    MODE
    4 ساعة

    ياخي ابي افهم شي واحد فتحتوا المقاهي ماقلتو بينتشر الفيروس وفتحتوا المولات والسنما والصالونات والمطاعم وسويت حفالات سبحان الله يعيني الفيروس مارح ينتشر في هذاي الاماكن وكل شي بس وقفت على المدرسه يعيني سبحان الله الفيروس مارح ينتشر الا بالمدرسه وش معنا المدرسه هي بس الى مافتحتوها وخليتوها عن بعد بعدين ترى والله صعبه الدراسه عن بعد ضغط كبير علينا خلاصت الكلام نبيها حضوري وسلام عليكم🙂🙂💔.

    0
    رد
    عبير
    4 ساعة

    انا فعلا مع الاصوات التي توافق العوده للمدراس عيالنا صغار مساكين مايدرون وين المنصه اكثرهم اهاليهم يعملون

    15
    رد
    تولين
    4 ساعة

    لا والله عن بعد أفضل بكثير ايش الفرق بينهم عن بعد الدرس يشرح وعن حضوري يشرح نفس الشي

    -6
    رد
    مهند علاء
    4 ساعة
    Reply to  تولين

    في بعض ناس فقاره ماعندهم هاذي الأشياء

    0
    رد
    نوره
    2 ساعة
    Reply to  تولين

    والله م حليو عن بعد الناس مستهزئ والبعض نايمين يفتحو ع الدرس وينامو

    0
    رد
    سحر عبيد الزهراني
    4 ساعة

    SAHAR

    1
    رد
    احمد الاشتر
    4 ساعة

    انا عندي وجهة نظر
    يعني فتحتو الحج والعمرة
    وفتحتو الكرز. والسفن
    وفتحتو فندق في مسابح وصالات رياضية
    وقفة على المدرسة 🤗

    10
    رد
    جي جي
    2 ساعة
    Reply to  احمد الاشتر

    اذا ماانتي خايفه على نفسك وعيالك ىحنا حريصيين على عيالنا وانفسنا قمة الاستهتار …والي مو عاجبه عن بعد يبلط البحر ..اصلا الشاطر شاطر سواء عن بعد اوقرب ..والله ماهمكم الا راحتكم ومسايركم …وتبون تفتكون من عيالكم باي طريقه …

    0
    رد
    سحر
    4 ساعة

    أتمنى الدوام على السنه الجايه لأن موفاهمين الشرح عن بعد

    9
    رد
    جي جي
    2 ساعة
    Reply to  سحر

    ومن متى وانتم فاهمين شي …حاطييين البعد شماعه ..افتحي عين وتلقيين شرح الدروس بس فيكم كسل مايعلم فيه غير الله ..الله يخلي التقنيه الحديثه وفرت لكم كل شي ..بس الكسل لعب فيكم لعب

    0
    رد
    Shima11
    4 ساعة

    نطالب بالغاء السنه لين يروح كورونا

    15
    رد
    Shima11
    5 ساعة

    دول كثيره فتحوا المدارس ورجع كورونا وانا اقول عند بعد مانفهم شي الصراحه والمعلمات يضغطون علينا مافي راحه حصه ورا حصه و واجبات كثيره واختبارات ضغط ي انكم تعدلون الوضع ولا الغو السنه هاذي.

    16
    رد
    طالب في متوسط
    2 ساعة
    Reply to  Shima11

    صراحه بسبب التعليم عن بعد صرت البس نظاره وبسبب التعليم عن بعد مستواي نزل مانفهم رجاء تكفووون اتوسل إليكم اعيدو مدارسنا ماابي عن بعد صدقيني ٢او 3 بس الي يطلعون فاهمين الدرس ونا مافهمت

    0
    رد
    طالبه متوسط
    5 ساعة

    ارجاء ان نعود الي المدرسه لاننا لانفهم عن بعد وفي اغلب الاوقات تكون الشبكه ضعيفه ولايمكننا ان تفهم ارجو ان نعود للمدرسه التيمز يسبب مشاكل كثيره ولانريد ذالك وتحياتي✋🏻

    12
    رد
    ،،،
    4 ساعة
    Reply to  طالبه متوسط

    لا مافي لازم تقعدون في البيت عن بعد

    0
    رد
    قمر
    5 ساعة

    بصراحه أولادي يدرسو عن بعد أفضل من اخسرهم والكورونا مازالت موجوده والإصابات ماشاءالله
    احنا جربنا وفقدنا مانريد نخسر الباقي الحافظ الله

    5
    رد
    قمر
    5 ساعة

    الاختبارات ممتازه والحمدلله ابالاختصار مايعجبكم شي اذا حضور قلتو أولادنا وقفلو المدارس وإذا بعد قلت نريد حضور
    وثانيا الدوله هي الي تعرف مصلحه اولاد البلد وتوكلو ع الله

    2
    رد
    يحيى الهوساوي
    5 ساعة

    نبي نرجع الدراسه في المدرسه لان في البيت يعلق النت ويطلعك من الحصه فااحسن حل نرجع المدرسه بدون الصغار احنا الكبار رح نحترم اما الصغار لا مارح يحترمون

    6
    رد
    قمر
    5 ساعة

    احنا الصراحه مانطلع من ايام الكورونا
    والصراحه الدراسه عن بعد ممتازه إلى يحب يدرس راح يفهم لو كان في المريخ صحيح الحضور أفضل بس لحد الان الخط موجود وناس ماعندها مناعه ليش نخسر أولادنا مدام فيه بعد وكل شي جاهز المنصه كانت صعبه بالبدايه والحين ممتازه وصار اختبار النا

    5
    رد
    المالكي
    5 ساعة

    نبغي الدراسه عن بعد

    -5
    رد
    مدرستي
    5 ساعة

    نبغى حضوري

    9
    رد
    طالبه في متوسط
    5 ساعة

    😭😭😭😭😭مانبي مافهمنا شي من بدايه العام بس ااه رجعو المدارس تكفووون

    6
    رد
    ميمي
    5 ساعة

    نبغى حضوري إلى المدرسه مره مشتاقه 😭😭😭😭ارجوكم الله يسر اموركم مررره مانبغا عن بعد خلاصصص تعب ٢٤ ساعة

    4
    رد
    معلمة
    5 ساعة

    يمكن أن يكون التعليم عن بعد حلا لمشكلة الدراسة ولكنه قد يكون سببا لمشاكل صحية مثل ضعف النظر وإرهاق في السمع ودوار في الرأس ناهيك عن الم الظهر من كثر الجلوس أمام الشاشة لمدة ٥ ساعات دراسة وساعات أخرى لحل الواجبات….
    اي ان آثارها السلبية قد تظهر لاحقا
    ومن الاقتراحات لنجاح الدراسة عن بعد هي التركيز على المواد الأساسية
    رياضيات. علوم. انجليزي. قرآن. لغتي
    وتقليل الأوقات التي يجلس فيها الطالب أمام الشاشة ليستغل وقته في البحث والمذاكرة.
    ولكم جزيل الشكر

    18
    رد
    فاطمه
    2 ساعة
    Reply to  معلمة

    صح جدا جدا

    0
    رد
    المالكي
    5 ساعة

    عن بعد

    1
    رد
    المالكي
    5 ساعة

    نريد التعليم عن بعد

    -1
    رد
    فراس بن عبدالعزيز آل سعود
    5 ساعة

    ممتاز

    1
    رد
    سبحان الله
    5 ساعة

    حسو بالمعلم المعلم تعب شكرا للمعلم
    واحنا الأمهات اللي نعاني ١٢ مواد ماندري كيف نشرحها
    مالقينا شكر ولا راتب

    6
    رد
    رنو
    3 ساعة
    Reply to  سبحان الله

    تبغي راتب على امومتك

    0
    رد
    لوشي
    3 ساعة
    Reply to  سبحان الله

    هؤلاء اولادك وواجب على الام تتعب على تعليمهم وتربيتهم والا ليش تخلفون المعلم عمله ومشكور على كل عمل يقوم به ويتحمل الطلاب وكلام المجتمع الله يعطيه العافيه

    0
    رد
    لوشي
    3 ساعة
    Reply to  سبحان الله

    حتى الام صارت تستكثر تهتم بأولادها وليش تخلفون اجل

    0
    رد
    طالب في متوسط
    2 ساعة
    Reply to  سبحان الله

    نبي مدارسنا تكفوووون والله ما تشوفون معاناتنا ظهرنا عيونا حتئ السمع ضعيف فتحتو كل شي الا المدارس

    -1
    رد
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