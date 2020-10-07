ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة

تسود حالة من الترقب بعد مرور 5 أسابيع على التعليم عن بعد، حيث ينتظر صدور قرار إما باستمرار التعليم عن بعد أو العودة إلى المدارس حضوريًا.
وأنهت وزارة التعليم مع نهاية الأسبوع الخامس قبل أيام، تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد، حيث كانت خلال الأسابيع الخمسة الماضية المدرسة وما زالت تمثل مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي، وتواصل جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات.
منصة مدرستي:
وعملت وزارة التعليم على إنجاز منصة “مدرستي” التي تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و525 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.
قنوات عين:
وتستمر العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة، فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن مسابقة مدرستي، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
ياليت تكون حضوريآ لروضه والصف الاول والثاني وثالث ابتدائي فقط لانهم صغار ع المنصه
والله الدراسه عن بعدتعب الام تمسك البيت ولا تحل الواجب ولا تتابع حفظها القران بنتي من الجوال تعبت عيونها نظر وكمان التعليم كلو للام الطلاب مو فاهمين شي ياريت ترجع الدراسه حضورياً وغير وقت الدروس يفصل النت لازم نسدد ولا خلصت البيانات ماراعيتو ظروف الناس كيف الكل مع ازمه كورونا محتاجه وظروفهم صعبه …
خصوصا الأمهات يريدون العودة للمدارس
وذلك للهروب من إزعاج الأبناء ومتابعتهم
وقد عرفوا مكانة المعلم ودوره الفعال في المجتمع
لكن رب ضارة نافعة
يارب التعليم عن قرب بليز والله جاهزين نلبس دروع علشان عن قرب تكفوووون
والله التعليم عن بعد كله الأم اللي تحب وتجاوب الطلاب مو فاهمين شي من الدراسه
ياريت ترجعوها حضورياً افضل
أنا قائد مدرسة وولي أمر
التعليم عن بعد مفيد جدا إذا وجد معلم حريص وولي أمر طالب حريص وقائد متابع ومشرف متابع
أما من يطالب بالعودة للمدارس فهذا شخص يريد الهروب من المسؤلية بحيث يرمي الطالب عند الباب الصباح ويأخذه الظهر وانتهت المسؤلية
وللمعلومية أصبح عمل المعلم في منصة مدرستي وكذلك االقاىد وكذلك المشرف والطالب مكشوف للجميع
لا أحد يستطيع التقصير
لكن داخل الفصل قد يكون هناك تقصير ولا أحد يعلم عنه
أخيرا
هناك مقولة عظيمة لوزير الصحة وهي
لن يكون هناك عودة مالم نحصل على لقاح ضد هذا الوباء
نسأل الله سبحانه إن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل مسلم
الي يقول حضوري شكله ماعنده أطفال بس يتكلم كذا مستحيل الأمهات يرسلون عيالهم ونشا الله كرونا تنتهي
والله عن بعد نفهم ونشارك معا المعلمه طيب لو حد من الطلبه معا كرونا رح ينقل العدوه لي أهله ويمكن فيه كبار سن
ياخي ابي افهم شي واحد فتحتوا المقاهي ماقلتو بينتشر الفيروس وفتحتوا المولات والسنما والصالونات والمطاعم وسويت حفالات سبحان الله يعيني الفيروس مارح ينتشر في هذاي الاماكن وكل شي بس وقفت على المدرسه يعيني سبحان الله الفيروس مارح ينتشر الا بالمدرسه وش معنا المدرسه هي بس الى مافتحتوها وخليتوها عن بعد بعدين ترى والله صعبه الدراسه عن بعد ضغط كبير علينا خلاصت الكلام نبيها حضوري وسلام عليكم🙂🙂💔.
انا فعلا مع الاصوات التي توافق العوده للمدراس عيالنا صغار مساكين مايدرون وين المنصه اكثرهم اهاليهم يعملون
لا والله عن بعد أفضل بكثير ايش الفرق بينهم عن بعد الدرس يشرح وعن حضوري يشرح نفس الشي
في بعض ناس فقاره ماعندهم هاذي الأشياء
والله م حليو عن بعد الناس مستهزئ والبعض نايمين يفتحو ع الدرس وينامو
SAHAR
انا عندي وجهة نظر
يعني فتحتو الحج والعمرة
وفتحتو الكرز. والسفن
وفتحتو فندق في مسابح وصالات رياضية
وقفة على المدرسة 🤗
اذا ماانتي خايفه على نفسك وعيالك ىحنا حريصيين على عيالنا وانفسنا قمة الاستهتار …والي مو عاجبه عن بعد يبلط البحر ..اصلا الشاطر شاطر سواء عن بعد اوقرب ..والله ماهمكم الا راحتكم ومسايركم …وتبون تفتكون من عيالكم باي طريقه …
أتمنى الدوام على السنه الجايه لأن موفاهمين الشرح عن بعد
ومن متى وانتم فاهمين شي …حاطييين البعد شماعه ..افتحي عين وتلقيين شرح الدروس بس فيكم كسل مايعلم فيه غير الله ..الله يخلي التقنيه الحديثه وفرت لكم كل شي ..بس الكسل لعب فيكم لعب
نطالب بالغاء السنه لين يروح كورونا
دول كثيره فتحوا المدارس ورجع كورونا وانا اقول عند بعد مانفهم شي الصراحه والمعلمات يضغطون علينا مافي راحه حصه ورا حصه و واجبات كثيره واختبارات ضغط ي انكم تعدلون الوضع ولا الغو السنه هاذي.
صراحه بسبب التعليم عن بعد صرت البس نظاره وبسبب التعليم عن بعد مستواي نزل مانفهم رجاء تكفووون اتوسل إليكم اعيدو مدارسنا ماابي عن بعد صدقيني ٢او 3 بس الي يطلعون فاهمين الدرس ونا مافهمت
ارجاء ان نعود الي المدرسه لاننا لانفهم عن بعد وفي اغلب الاوقات تكون الشبكه ضعيفه ولايمكننا ان تفهم ارجو ان نعود للمدرسه التيمز يسبب مشاكل كثيره ولانريد ذالك وتحياتي✋🏻
لا مافي لازم تقعدون في البيت عن بعد
بصراحه أولادي يدرسو عن بعد أفضل من اخسرهم والكورونا مازالت موجوده والإصابات ماشاءالله
احنا جربنا وفقدنا مانريد نخسر الباقي الحافظ الله
الاختبارات ممتازه والحمدلله ابالاختصار مايعجبكم شي اذا حضور قلتو أولادنا وقفلو المدارس وإذا بعد قلت نريد حضور
وثانيا الدوله هي الي تعرف مصلحه اولاد البلد وتوكلو ع الله
نبي نرجع الدراسه في المدرسه لان في البيت يعلق النت ويطلعك من الحصه فااحسن حل نرجع المدرسه بدون الصغار احنا الكبار رح نحترم اما الصغار لا مارح يحترمون
احنا الصراحه مانطلع من ايام الكورونا
والصراحه الدراسه عن بعد ممتازه إلى يحب يدرس راح يفهم لو كان في المريخ صحيح الحضور أفضل بس لحد الان الخط موجود وناس ماعندها مناعه ليش نخسر أولادنا مدام فيه بعد وكل شي جاهز المنصه كانت صعبه بالبدايه والحين ممتازه وصار اختبار النا
نبغي الدراسه عن بعد
نبغى حضوري
😭😭😭😭😭مانبي مافهمنا شي من بدايه العام بس ااه رجعو المدارس تكفووون
نبغى حضوري إلى المدرسه مره مشتاقه 😭😭😭😭ارجوكم الله يسر اموركم مررره مانبغا عن بعد خلاصصص تعب ٢٤ ساعة
يمكن أن يكون التعليم عن بعد حلا لمشكلة الدراسة ولكنه قد يكون سببا لمشاكل صحية مثل ضعف النظر وإرهاق في السمع ودوار في الرأس ناهيك عن الم الظهر من كثر الجلوس أمام الشاشة لمدة ٥ ساعات دراسة وساعات أخرى لحل الواجبات….
اي ان آثارها السلبية قد تظهر لاحقا
ومن الاقتراحات لنجاح الدراسة عن بعد هي التركيز على المواد الأساسية
رياضيات. علوم. انجليزي. قرآن. لغتي
وتقليل الأوقات التي يجلس فيها الطالب أمام الشاشة ليستغل وقته في البحث والمذاكرة.
ولكم جزيل الشكر
صح جدا جدا
عن بعد
نريد التعليم عن بعد
ممتاز
حسو بالمعلم المعلم تعب شكرا للمعلم
واحنا الأمهات اللي نعاني ١٢ مواد ماندري كيف نشرحها
مالقينا شكر ولا راتب
تبغي راتب على امومتك
هؤلاء اولادك وواجب على الام تتعب على تعليمهم وتربيتهم والا ليش تخلفون المعلم عمله ومشكور على كل عمل يقوم به ويتحمل الطلاب وكلام المجتمع الله يعطيه العافيه
حتى الام صارت تستكثر تهتم بأولادها وليش تخلفون اجل
نبي مدارسنا تكفوووون والله ما تشوفون معاناتنا ظهرنا عيونا حتئ السمع ضعيف فتحتو كل شي الا المدارس