ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة

تسود حالة من الترقب بعد مرور 5 أسابيع على التعليم عن بعد، حيث ينتظر صدور قرار إما باستمرار التعليم عن بعد أو العودة إلى المدارس حضوريًا.
وأنهت وزارة التعليم مع نهاية الأسبوع الخامس قبل أيام، تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد، حيث كانت خلال الأسابيع الخمسة الماضية المدرسة وما زالت تمثل مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي، وتواصل جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات.
منصة مدرستي:
وعملت وزارة التعليم على إنجاز منصة “مدرستي” التي تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و525 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.
قنوات عين:
وتستمر العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة، فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن مسابقة مدرستي، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
كرونا كرونا جعلهم مادرسوا بس مايموتون
انا مع الأصوات الي ضد التعليم عن بعد أن شاء الله توصل رسائلنا لوزاره التعليم
انا مع العوده الى المدارس حضوري باجراءت وقائيه بالذات الصفوف الاولى لانو مالون فاههمني هي مدرسه ولازم كل شوي نلاحقون ومو عارفين كيف يستعملو المنصه
سوو حضوري تكفو
نريد العوده للمدارس أفضل يعلم الانضباط والنوم مبكر والاهتمام لانريدعن بعد الاولاد الكسل والسهر وعدم الفهم والاهتمام
أءيد وبشدة عودة التعليم إلى المدارس
كما اسأل من الله تعالى أن يرفع الوباء
ويرد أبنائنا لمدارسهم
مدرستي احسن
اتمنى حضوري لان ولا مرحله دراسيه فاهمه شئ عن بعدكله تعب وانقطاع متكرر بالنت
رجعو المدارس والله مايفهموعن بعد ولاشي بس لعب وش باقي فاتحين الاسواق والمطاعم والحدائق والملاهي خلاص افتحو المدارس وربي الحافظ
الاستمرار عن بعدافضل حتى يعتمد الطالب ع نفسه واحترازا من المرض
الدراسة هو هوخوهوهوخز
نرسد الدراسا حضور احسن
عن بعد أفضل لازم الأهل يقومون بدورهم
التعليم حضوريا افضل بكثييير لان في ناس كثير الشبكه عندها ضعيفه او الجوال يكون فيه مشكله والحاله الماديه لك عليها او البرنامج يدخل ويطلع الطالب (تييمز) او يكون في عطل في المايك سواء عند المعلم او الطالب او الشاشه لا تظهر واضحه او الاختبارات لا تكون فيهاالاسأله واضحه او يكون في ازعاج عند احد الطلاب يعني مو شرط يوكون الحضور طوال الاسبوع يوم حظور ويوم لا يوم حضور ويوم لا و مو شرط جميع طلاب المدرسه نص الطلاب اليوم الاول نص الطلاب واليوم الثاني وبس.
أتمنى أن يفتحون المدارس وسون تباعد ج🤔🤔👍
بعد افضل
التعليم عن بعد في هذه المرحلة الحرجة افضل بكثير ان يتنشر الوباء ويصاب به أبنائنا ويجب على الأهل تحمل المسؤوليه مع التعليم بالوقوف مع أبنائهم ودعمهم وتقديم مايلزم لمتابعتهم على منصة مدرستي
وكل الشكر والتقدير لإدارة التعليم ولكل معلم ومعلمة
المدرس جيده عن بعد
دراسه عن بعد افضل للابتدائي لانهم صغار