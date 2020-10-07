ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

حالة الترقب

تسود حالة من الترقب بعد مرور 5 أسابيع على التعليم عن بعد، حيث ينتظر صدور قرار إما باستمرار التعليم عن بعد أو العودة إلى المدارس حضوريًا.

وأنهت وزارة التعليم مع نهاية الأسبوع الخامس قبل أيام، تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد، حيث كانت خلال الأسابيع الخمسة الماضية المدرسة وما زالت تمثل مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي، وتواصل جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات.

منصة مدرستي:

وعملت وزارة التعليم على إنجاز منصة “مدرستي” التي تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و525 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.

قنوات عين:

وتستمر العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة، فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن مسابقة مدرستي، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

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