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ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة
إما الاستمرار أو العودة إلى المدارس حضوريًا

ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة

2020/10/07
الساعة 12:40 مساءً
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ترقب لقرار التعليم بعد 5 أسابيع عن بُعد وخياران للمرحلة المقبلة
المواطن - الرياض
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1 حالة الترقب
1.1 منصة مدرستي:
1.2 قنوات عين:

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

حالة الترقب

تسود حالة من الترقب بعد مرور 5 أسابيع على التعليم عن بعد، حيث ينتظر صدور قرار إما باستمرار التعليم عن بعد أو العودة إلى المدارس حضوريًا.

وأنهت وزارة التعليم مع نهاية الأسبوع الخامس قبل أيام، تقييم العملية التعليمية عن بعد والرفع للمقام السامي للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بعد، حيث كانت خلال الأسابيع الخمسة الماضية المدرسة وما زالت تمثل مركز الدعم الفني لمنصة مدرستي، وتواصل جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات.

منصة مدرستي: 

وعملت وزارة التعليم على إنجاز منصة “مدرستي” التي تخدم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم، و525 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بمميزات مختلفة كالاتصال المرئي ورفع الواجبات والمواد الإثرائية والدروس المسجلة والاختبارات وغيرها، ولوحة أداء (Dashboard) للمتابعة والتقييم لجميع المستويات الإدارية والاستخدامات، حيث تم إنجاز المنصة في وقت قياسي بكفاءات وطنية للتسهيل في عملية التعليم عن بعد.

قنوات عين: 

وتستمر العملية التعليمية دون انقطاع بما تم توفيره من بدائل تعليمية متاحة، فإضافة إلى منصة مدرستي، هناك 24 قناة من قنوات عين التعليمية الفضائية تبث بشكل مستمر، وعلى فترات متكررة خلال اليوم؛ لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، من خلال تخصيص قناة خاصة لكل صف دراسي، إضافة إلى سعي الوزارة لإثراء المحتوى الرقمي بالقصص والتجارب في التعليم عن بُعد بإعلانها عن مسابقة مدرستي، للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم في مجالات التعليم، والإعلام، والتدريب، وهي فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

 


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    304 تعليقات
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    احمدالزاهراني
    1 ساعة

    التدريس عن بعد جيد

    0
    رد
    خبراني
    2 ساعة

    عن بعد حلا 😂😂😂

    0
    رد
    ترف
    4 ساعة

    عن بعد أفضل

    0
    رد
    معلمه متقاعده
    5 ساعة

    بعض المعلمين للأسف مازالو يطلبون الواجبات ويرسلونها عن طريق الواتس …يجب ان تكون المنصه هي وجهة التعليم ويتم وضع الخطه الاسبوعيه ومواعيد الاختبارات والواجبات ….مو الواتس …لاني من ضمن الناس اللي ماتابع واتس يوميا …يجب التنبيه على هذه النقطه

    0
    رد
    معلمه اولادهااا
    5 ساعة

    حلو حضوري بس مو حلو مع كرونا الله يزيل الوباء

    0
    رد
    حبة العلم حضوريا
    5 ساعة

    الحمد لله ع كل حال لكن المدرسة حضوريا مافيه شي يعوض عنها نهائيا حتى اهل البيت ينتظوم وله قيمتها في نشاط وحماس وتنافس وفهم وتركيز وادراك واستيعاب الطلاب ولكن لانريييييد عن بعد واغلب الشعب معارض عليها

    -1
    رد
    ام ديما
    6 ساعة

    نريد دراسة حضورية بنتي سنة اولى مو فاهمة شي تقعد تلعب وانا اللي ادرس مكانها

    2
    رد
    الدكتور
    6 ساعة

    عن بعد راح ينشر أمراض السرطانات عند ملايين الطلاب و الطالبات خلال السنتين القادمة

    0
    رد
    سادس ابتدائي
    6 ساعة

    احسن الدراسه حضورياً لاني ما فهمت شيء اقسم بالله احسن ابتدائي وثانية ومتوسط

    4
    رد
    ام احمد
    6 ساعة

    يارب الدراسة ترجع حضوري
    الطلاب ما فاهمين شيء وأولياء الأمور هلكت ما تقدر على الاستمرار

    8
    رد
    طالبة مكروفة
    7 ساعة

    والله من رأيي عن بعد ارتاحت من كل شهر ادفع للباص اطلق شيء احضر المحاضرة بالبجامة وأقوم الساعة ٧:٣٠ على الوقت فيه احلى من كذا ،،الحضوري أقوم من ٥ وأفطر واتجهز وحوسة وبعدين زحمة الباص واتاخر بس ٥ دقائق وانا ادور القاعة غياب .. تتكفون خلونا عن بعد 😩😩

    -3
    رد
    اول ثانوي
    8 ساعة

    انا من موايدي عن بعد

    -1
    رد
    سادس ابتدائي
    6 ساعة
    Reply to  اول ثانوي

    انت ما تعرف تكتب اعتقد انك صف اول

    1
    رد
    عبدالعزيز طلال
    8 ساعة

    الدراسه الابتدائية عن بعد افضل اما المتوسط
    والثانوي ياليت يكون حضور احسن

    2
    رد
    ديما
    6 ساعة
    Reply to  عبدالعزيز طلال

    اي والله للاسف مانفهم مثل المدرسه

    0
    رد
    عبدالعزيز طلال
    8 ساعة

    يارب يردونا للمدرسة حضور افضل
    من المنصة لان مافهمنا منها شي

    8
    رد
    ام علي
    8 ساعة

    ردو المدرس حضوري احسن بكثير

    7
    رد
    لمى
    8 ساعة

    عن بعد أفضل لان الوباء مازال موجود

    3
    رد
    ام دان
    3 ساعة
    Reply to  لمى

    لما ينتهى وباء كورونا وقتها يكون التعليم حضورى اما دحين الاوضاع ماتسمح وبناتنا واولادنا صغار حالياالوضع مايطمن

    1
    رد
    1 6 7 8


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