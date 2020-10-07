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تركيا تعاند قرارت مجلس الأمن وتفتح مدينة الأشباح
أراضي شمال قبرص غير معترف بها إلا من أنقرة

تركيا تعاند قرارت مجلس الأمن وتفتح مدينة الأشباح

2020/10/07
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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تركيا تعاند قرارت مجلس الأمن وتفتح مدينة الأشباح شاطئ فاروشا
المواطن - متابعة

أدانت اليونان خطط تركيا لإعادة فتح حي فاروشا في مدينة فاماغوستا الساحلية، الواقعة في أراضي جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها إلا من قبل أنقرة، والذي ظل مهجورًا منذ 46 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء: “تدين اليونان بأشد العبارات قرار تركيا السماح بالدخول إلى شاطئ فاروشا. إن هذا القرار هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعتزم اليونان تعزيز جميع الإجراءات ذات الصلة في جمهورية قبرص”.

ويأتي صدور البيان اليوناني تعقيبًا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء قبرص الشمالية، أرسين تتار، عن إعادة فتح شاطئ فاروشا أمام الزوار بدءًا من يوم غد الخميس.

وأغلقت تركيا منطقة فاروشا السياحية الفاخرة، بعد سيطرتها على جزء من جزيرة قبرص، بينها مدينة فاماغوستا، عام 1974.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا في 1984 يحمي وضع فاروشا وينص على أن المنطقة المهجورة لا يمكن أن يسكنها سوى سكانها الأصليين ويطلق عليها اسم “مدينة الأشباح”.


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