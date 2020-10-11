تركي آل الشيخ: أيام وأعود بإذن الله

المواطن - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن اقتراب موعد عودته إلى المملكة، بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبّر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، عن اشتياقه للمملكة وأهلها، مؤكداً قرب عودته من نيويورك.

وقال تركي آل الشيخ “الحمد الله بشوف الرياض قريبا إن شاء الله وأشوفكم واحشيني، أيام وأعود بإذن الله” .

يذكر أن آل الشيخ، كان قد تعرض لوعكة صحية، غادر على إثرها إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج والاطمئنان على صحته.

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