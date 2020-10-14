تركي آل الشيخ ناعيًا محمود ياسين : فقدنا رمزًا عربيًا أعطى الكثير

المواطن - الرياض

نعى الكثير من الفنانين والشعراء والممثلين الفنان المصري محمود ياسين الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ79 عامًا.

وتحول موقع تويتر إلى ساحة عزاء كبيرة، تبادل فيها المغردون الثناء على الفنان الراحل داعين الله أن يسكنه فسيح جناته.

المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قال ناعيًا الفنان الراحل: انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير محمود ياسين، عزائي الحار لعائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق … فقدنا رمزًا عربيًا أعطى الكثير.

أما الممثل المصري خالد النبوي فقال: “يوم حزين، وداعًا للحبيب النجم الكبير والممثل العظيم.. والبقاء لله محمود ياسين

عشنا وعاشت السينما زمنك .. وقفت بجانبي وعلمتني أمام الكاميرا وخلفها .. هتوحشنا جدًا.”

كما استعرض الكثير من المغردين العرب مقاطع من أفلام الفنان الراحل، خاصة فيلم الرسالة الذي كان الأداء الصوتي لمحمود ياسين فيه علامة مميزة تثير في المشاهدين الكثير من الشجون.

معلومات عن محمود ياسين

وُلد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941، وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة، مثل: (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

أعمال محمود ياسين في السينما:

وقدم محمود ياسين في السينما أدوارًا صغيرة في نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970، وتوالت الأفلام بعد ذلك، فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة، و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي، و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي، و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي، و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي، و(الباطنية) أمام نادية الجندي، و(الجلسة سرية) أمام يسرا، و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

أهم مسلسلاته:

وفي التلفزيون، قدم عشرات المسلسلات، منها (الدوامة) و(غدًا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

كما منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم، فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا، و(الوعد) مع آسر ياسين، و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني، و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.

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